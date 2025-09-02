追加預算三讀通過 外交部：101煙火訊號可免費提供國際

外交部國傳司長張秀禎今天表示，因114年度中央政府總預算追加預算三讀通過，外交部可依慣例免費提供台北101跨年煙火衛星訊號給國際媒體，今年度的國情紀錄片也將正常拍攝。

立法院會8月29日三讀通過114年度中央政府總預算追加預算，同意追加包含地方一般性補助款、禁伐補償、提升國軍待遇及其他項目，共新台幣819億餘元。

由於外交部114年度媒宣費遭全刪，外交部政務次長吳志中曾表示，外交部過去免費提供台北101大樓跨年煙火秀衛星訊號，給予國際媒體下載，因媒宣費遭刪，國際媒體需付費向影像提供者取得畫面，影響101煙火的全球曝光度。

新任外交部國傳司長張秀禎今天在例行記者會後說明，隨著總預算追加預算三讀，外交部可維持免費提供台北101跨年煙火衛星訊號給國際媒體。

此外，國傳司今年原規劃以「智慧醫療」為主題拍攝國情紀錄片，但因預算被刪而受影響。張秀禎說，國情紀錄片為跨年度計畫案，隨著追加預算三讀，今年度的國情紀錄片將可正常拍攝。

