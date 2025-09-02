監察院主辦APOR監察使年會 逾10國120人參與
監察院今天說，9月3日至5日將在台北舉辦第37屆APOR監察使年會暨人權國際研討會，這是監察院自民國83年以「中華民國監察院」名義加入國際監察組織以來，第3度主辦。9月4日的人權國際研討會，更有來自超過10個國家、逾120人與會。
監察院透過新聞稿表示，9月3日至5日舉辦「2025年第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會暨人權國際研討會」（APOR年會），是監察院自83年以「中華民國監察院（Control Yuan，R.O.C.）」名義加入國際監察組織（International Ombudsman Institute, IOI）至今，第3度主辦APOR年會。
監察院說，本屆年會主題為「監察與人權之多元實踐及發展」，邀請APOR各會員國監察使，國際監察組織執委會成員，以及國內外監察與人權領域重要專家學者共同與會，交流監察與人權議題及實務發展。
監察院指出，9月3日下午在監察院舉行APOR會員會議，9月4日舉辦人權國際研討會，有來自超過10個國家、逾120人與會。開幕式將由監察院副院長李鴻鈞致詞，也邀請IOI秘書長暨奧地利監察使阿希茲（Bernhard Achitz）等國際重要監察人士致詞；APOR理事長暨庫克群島監察使拉圖（Niki Rattle）特別預錄影片，將於現場播放。
監察院說，人權國際研討會共有3場次座談，主題分別為「如何讓民眾有感於監察使的工作與任務」、「國家酷刑防制機制之實踐與落實」，以及「AI與人權、民主及法治」，邀各國會員代表及專家學者分享制度經驗與發展趨勢。另於9月5日安排文化參訪，讓國外與會者親身體驗台灣兼具傳統與創新的在地工藝文化，領略台灣人文之美。
監察院說，監察院是國際監察組織正式投票會員，會籍隸屬澳紐及太平洋地區（APOR），超過30年來積極參與國際交流，致力與區域及全球監察人權機構共同落實政府善治及人權保障。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言