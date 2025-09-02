監察院主辦APOR監察使年會 逾10國120人參與

監察院今天說，9月3日至5日將在台北舉辦第37屆APOR監察使年會暨人權國際研討會，這是監察院自民國83年以「中華民國監察院」名義加入國際監察組織以來，第3度主辦。9月4日的人權國際研討會，更有來自超過10個國家、逾120人與會。

監察院透過新聞稿表示，9月3日至5日舉辦「2025年第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會暨人權國際研討會」（APOR年會），是監察院自83年以「中華民國監察院（Control Yuan，R.O.C.）」名義加入國際監察組織（International Ombudsman Institute, IOI）至今，第3度主辦APOR年會。

監察院說，本屆年會主題為「監察與人權之多元實踐及發展」，邀請APOR各會員國監察使，國際監察組織執委會成員，以及國內外監察與人權領域重要專家學者共同與會，交流監察與人權議題及實務發展。

監察院指出，9月3日下午在監察院舉行APOR會員會議，9月4日舉辦人權國際研討會，有來自超過10個國家、逾120人與會。開幕式將由監察院副院長李鴻鈞致詞，也邀請IOI秘書長暨奧地利監察使阿希茲（Bernhard Achitz）等國際重要監察人士致詞；APOR理事長暨庫克群島監察使拉圖（Niki Rattle）特別預錄影片，將於現場播放。

監察院說，人權國際研討會共有3場次座談，主題分別為「如何讓民眾有感於監察使的工作與任務」、「國家酷刑防制機制之實踐與落實」，以及「AI與人權、民主及法治」，邀各國會員代表及專家學者分享制度經驗與發展趨勢。另於9月5日安排文化參訪，讓國外與會者親身體驗台灣兼具傳統與創新的在地工藝文化，領略台灣人文之美。

監察院說，監察院是國際監察組織正式投票會員，會籍隸屬澳紐及太平洋地區（APOR），超過30年來積極參與國際交流，致力與區域及全球監察人權機構共同落實政府善治及人權保障。

