澎湖政壇起波瀾！「唯一立委」楊曜宣布不參選公職 相關人士：不排除空降人選

民進黨四連霸立委楊曜今天突然發布不再參選公職，相對撼動2028年澎湖立委選舉。澎湖地方政壇人士認為，民進黨在立法院席次已少，楊曜在澎湖較穩定，如果他楊曜不選，可能推檯面上較年輕的議員，或者以「空降澎湖人」來穩定這席次。

澎湖政壇人士透露，楊曜早在去年就自認為身體不好便有意想交棒，但在澎湖縣長陳光復有明年仍會尋求連任，楊曜才一直堅持著。

地方政壇傳言，如果楊曜引退，原本行政院南部辦公室前副執行長陳慧玲曾任二屆澎湖縣議員及黨部主委，在澎湖耕耘已久、最有機會，可是今年卻「出事」，被控議員任內涉詐領助理費遭解職，現在已無公職，出線機會相對渺茫。

目前澎湖檯面上的政治人物，有四名民進黨籍議員，蘇清續、宋昀芝分別各自耕耘湖西、白沙，呂黃春金、蘇育德在澎湖五鄉一市常跨區服務，呂黃資深、蘇育德較年輕，有可能被推出來參選立委。

不過，澎湖政壇人士認為，民進黨爭澎湖立委席次，比起爭他縣市立委來穩定，不排除會有「空降人選」，找現在澎湖籍的中央級官員「回鄉」參選，比如教育部長鄭英耀出身馬公、「西嶼女兒」觀光署長陳玉秀、鄭文燦在桃園市長任內的國際處長、曾促成「故宮國寶聚澎湖」的故宮博物院副院長黃永泰等人，都可能成為空降人選。

因楊曜剛對外公布不再參選公職，澎湖地方政壇認為，很多事還需布局，認為一、二個月後可能情況才會明朗。

民進黨澎湖市黨部主委顏家康表示，楊曜事先跟大家提早告知不再參選，讓大家早有準備，黨部對他十二萬分感謝，也希望他照顧好身體；因立委選舉還有2、3年時間，目前黨部先著重縣長選舉工作，也會請他協助，至於將來人選，黨部會向中央建議年輕世代人選，由中央決定。

國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全則認為，楊曜不參選立委，對國民黨是利多的消息，但如果真有「空降澎湖人」，國民黨也不能掉以輕心。

