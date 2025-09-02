快訊

筆刷揮灑「雙十」 國慶主視覺評價兩極…慶籌會：莫蘭迪色比較沈穩

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
對於各界對主視覺褒貶不一，吳堂安（右）也做出說明。記者余承翰／攝影
今年國慶主視覺融合國旗配色「藍白紅」，並透過筆刷揮灑出雙十意象，引發正反評價。國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，過往選色多為鮮紅、鮮藍、鮮綠，此次改以莫蘭迪藍，比較沈穩，而漂亮與否見仁見智，但他認為筆觸蒼勁有力，能直接表達雙十國慶意象。

去年國慶主視覺雙十標誌以藍紅雙色呈現，中間並有梅花圖案，今年主色仍以藍紅為主，但色彩飽和度更低，線條則以筆刷觸感呈現，有網友留言稱「比去年好，有進步，但仍有待加強……」、「血跡嗎」、「這顏色看起來很憂鬱…」、「有紅，有藍，有白，就是沒有綠」。

對於主視覺引發兩極評價，吳堂安說明，國慶主視覺設計是依慶籌會主委（立法院長韓國瑜）制定的主題來選，今年是由一群充滿熱情的年輕設計師揮灑創意，將創新元素融合雙十，展現新世代想像力和創造力，簡潔且直接，也呈現過去國慶日家家戶戶都會懸掛國旗的意象。

吳堂安說，此次設計展現年輕世代對台灣土地的深厚熱愛，選色也跳脫過往以鮮紅、鮮藍、鮮綠的傳統，此次改以莫蘭迪藍，比較沈穩，慶籌會尊重設計師的理念，且好看與否見仁見智，但他認為筆觸蒼勁有力，直接表達雙十國慶意象。

對於未公布主視覺設計師，吳堂安說明，作者匿名是為焦點放在共同慶祝國慶。

各界關注今年國慶大會表演嘉賓，羅正杰指出，今年仍將難得機會保留給國內學校及民間團體；吳堂安補充，國慶大會都有序幕暖場、慶祝大會及主題表演，希望能保留舞台，讓台灣文化工作者和團體有揮灑空間，歷年元素包括原住民歌唱、搖滾團體等，呈現台灣文化豐富多元；羅還加碼爆料，跨界導演李小平也有參與。

去年國慶禮賓袋包括棒球帽、保溫瓶、帆布袋、國慶徽章、榮耀時刻涼感巾、客製化煎餅、口罩、紋身貼紙等。各界關注今年是否有所不同，吳堂安則賣關子，稱九月下旬才會公布，但帽子、水壺、手提袋都是必備，但質感會比過往好、材質也會更環保。

此外，去年是由古寧頭戰役三名參戰國軍領唱國歌，羅正杰則說，今年領唱代表將為社會公益的獲獎代表、團體領導者及優秀新住民，及行政院文化貢獻獎得主，已在接洽當中；而今年國慶晚會落腳台中市，由於去年台北市請來「二姐」江蕙獻唱，引發熱議，吳堂安說，台中市「壓力山大」，但也保證卡司不會讓大家失望。

國慶籌備委員會秘書長吳堂安（右）、大會處執行副處長羅正杰（左）今天公布114年國慶主視覺與系列活動。記者余承翰／攝影
國慶 國旗 設計師 吳堂安

