賴總統將邀立委餐敘 林岱樺喊「沒什麼不能談」：會表達支持改革

中央社／ 高雄2日電
民進黨高雄市立委林岱樺今天接受專訪表示，將在總統賴清德和黨籍立委餐敘時表達支持改革的立場，並表示賴總統不論與在野或是黨內對話，沒什麼事是不能談的。圖／聯合報系資料照
民進黨高雄市立委林岱樺今天接受專訪表示，將在總統賴清德和黨籍立委餐敘時表達支持改革的立場，並表示賴總統不論與在野或是黨內對話，沒什麼事是不能談的。圖／聯合報系資料照

民進黨高雄市立委林岱樺今天接受專訪表示，將在總統賴清德和黨籍立委餐敘時表達支持改革的立場，並表示賴總統不論與在野或是黨內對話，沒什麼事是不能談的。

總統府發言人郭雅慧今天表示，身兼民進黨主席的總統賴清德，於立法院會期開議前循例邀請立委餐敘，期盼加強交流，了解黨團成員想法，在良性討論下確保施政計畫與民生重點政策順利推展。

林岱樺今天接受印太戰略智庫執行長矢板明夫專訪表示，針對大罷免後民進黨內部檢討，直言此刻就是民進黨改革的最佳時機，她也透露，將在賴總統和黨籍立委餐敘時，表達支持改革的立場。

林岱樺強調，只要賴總統堅持改革，自己一定會是最堅強的戰友。並指民眾希望看到賴總統與民進黨團總召柯建銘坐下來好好溝通，黨內沒有什麼事情不能談的。

林岱樺表示，連美方都透過美國在台協會（AIT）積極與藍綠白政黨領袖對話，台灣也應展現對內團結的能力。賴總統不論與在野或是黨內對話，沒有什麼事情是不能談的，朝野合作是讓人民看見執政者有能力凝聚共識。

矢板明夫表示，大罷免後許多責任似乎集中推給柯建銘一人，質疑這樣的氛圍是否已偏離民進黨創黨的民主精神？林岱樺回應，民進黨的創黨精神並未偏離，但近期確實失去改革的動力；她強調執政者必須擴大討論圈與決策圈，強化與不同世代的溝通能力。

談及參選高雄市長，林岱樺說，自己擔任民代多年，勤跑地方，除了來自縣區的背景也熟悉市區發展，對延續高雄的城市改造深具信心。

對於黨內其他有意參選者，包括立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑等人，林岱樺說，許智傑擅長科技、邱議瑩熟悉文化、賴瑞隆推動觀光，都是黨內優秀人才，自己有信心整合大家的優點，成為最具勝選與執政能力的高雄隊。

