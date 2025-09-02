國慶主視覺筆刷感象徵揮灑自信 大會觀禮開放500人

114年國慶主視覺今天公布，主題是「中華民國生日快樂」。慶籌會秘書長吳堂安說，主視覺主色取自青天白日滿地紅，設計特點包括筆觸自由、揮灑自信，象徵台灣人熱情直率。另國慶大會邀500名民眾觀禮，9月4日起報名。

中華民國國慶籌備委員會今天召開記者會，公布今年國慶大會主題及主視覺設計、以及讓民眾報名入場觀禮等事項，包括慶籌會秘書長吳堂安、大會處執行副處長羅正杰出席。

吳堂安說，今年國慶主題為「中華民國生日快樂」，以親切直接的語言傳遞全民共同慶賀國家生日的喜悅，展現自由、團結與希望。

吳堂安表示，國慶主視覺設計主要依慶籌會主委韓國瑜所訂主題延伸創作，由一群充滿熱情與創意的年輕設計師共同完成，設計核心理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，透過濃淡變化與動態筆勢，呈現旗幟飄揚的新樣貌，也展現創造未來力量。

吳堂安說，整體圖像以雙十圖樣為基礎，下方中央結合主題與國旗元素，設計特點包括筆觸自由，象徵台灣精神多元包容；揮灑自信，如同台灣人直率熱情性格；運筆也展現堅定與靈動，以真實筆觸變化，象徵堅定不移又靈活應變的國民特質。

吳堂安表示，主色取自青天、白日、滿地紅，象徵中華民國的榮耀與堅定，也象徵中華民國在這世上不能抹滅的歷史文化，有傳承意涵。

針對是否會公布設計師，以及有網友評價「莫蘭迪藍」顏色設計看起來有點沉重、哀戚。吳堂安表示，作者匿名主要是希望把焦點放在國慶慶典；此外，以往顏色都是比較鮮紅或鮮藍，這次「莫蘭迪藍」比較沉穩，至於漂不漂亮見仁見智，他覺得筆觸蒼勁有力、也非常直接。

吳堂安也說，9月中下旬會再揭露國慶小物，包括帽子、水壺、手提袋等，材質與質感都會比以往更優質，也會更環保，他選完後會給韓國瑜親自挑選。

至於今年國歌領唱的代表，羅正杰表示，會將目標放在對社會有公益的獲獎代表團體的領導者，還有優秀的新住民以及行政院文化貢獻獎的得主等。

針對國慶大會觀禮活動，吳堂安說，國慶官網（網址：https://rocbirthday.tw/）將於9月4日上午10時至11日24時止，開放年滿18歲且持有中華民國身分證的國民報名（報名網址：https://rocbirthday.tw/#/Apply），系統將以電腦抽籤方式抽出500人，並於9月19日中午12時公告，中籤者須於9月21日傍晚5時前完成線上確認，才算完成手續。

吳堂安說，獲選民眾除可至現場祝中華民國生日快樂，更可獲得一份慶籌會準備的精美禮品，也要記得務必攜帶國民身分證及佩戴「觀禮證」才可入場。

