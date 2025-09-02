沈伯洋嘆「被裝針孔成死局」再貼照片 楊蕙如傻眼：最好中共會用這麼破爛的

民進黨立委沈伯洋自爆家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局，外界質疑後，沈又貼出偷拍的針孔照為證據。卡神楊蕙如今天再度在臉書嗆，最好中共派來監控沈的人，會用這麼破爛的鏡頭、還安裝這麼醜、這麼明顯。

楊蕙如說，沈伯洋貼的那些照片，網友也很認真的查過了，比較像DIY類的行車紀錄器。最好中共派來監控沈的人，會用這麼破爛的鏡頭、線頭外露的器材。

沈伯洋自爆被跟蹤裝針孔偷拍事件，楊蕙如今天再度在臉書貼文說，去年10月發生沈伯洋「覺得被偷拍」事件，北市警局「查無不法」並有告知沈。據新聞報導，沈伯洋當下「沒有報案」、「沒有提告」，近一年後大罷免大失敗，沈又上節目把這件事扯出來講，還瞎扯什麼車牌都給警方了，還查不出來變成「死局」。

楊蕙如說，都要一年了，沈就拿出報案紀錄三聯單或是提告的證明就好。「沒有說過不提告」是啥？自己唸法律，沒報案沒提告就要警察去幫查案？那個法條或是那個規則警方要幫查？還是伯洋尊者，黑熊上人有什麼神秘的力量警方要自動幫不報案查案？又或是在耍什麼好大的官威嗎？

楊說，警方都查無不法也說明完近一年後，沈伯洋又上節目說，警方查不出來變死局？是把賴清德總統的警政調查國安系統都當成塑膠做？人家警方都查完機車的監視器影像，也跟沈說明完了，為了上節目譁眾取寵的戲劇效果，講什麼「變成死局」真的是非常惡劣的行為。

她痛批，民進黨要繼續讓這種人代表整個黨的社會形象嗎？沈導一人身兼編劇導演演員劇組，楊問沈伯洋「你到底有沒有報案過？有沒有提告過？」沒有報案警方幫查到這樣，真的已經破格了，沈還要敗壞賴清德政府的警政調查國安形象，要讓人感到民進黨政府的查案無能到什麼程度？

