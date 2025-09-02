【重磅快評】吃得開心就開放福食 衛福部失言會傳染？

衛福部前部長邱泰源交棒石崇良，石上任脫稿演出，惹來哄堂笑聲，不過他端出日本福島食品進口解禁，就讓人笑不出來；更讓人詑異的是，食藥署長姜至剛說去年有600萬台灣人赴日旅遊「在當地吃得很開心」，遭批失言，今天連頻繁失言的衛福部次長林靜儀都以自嘲方式「認證」姜失言。外界不禁懷疑，衛福部官員失言是會傳染的嗎？

邱泰源雖是非自願離職，但昨天交接典禮的氣氛卻是異常歡樂。邱泰源交棒給新任部長石崇良，政委陳時中擔任監交人，前後期學長學弟共聚一堂，氛氛輕鬆。邱泰源自嘲同仁有用心準備講稿，他會照稿念，因為過去他常不自覺脫稿被作文章，他叮嚀石「以後要小心一點」。只是石一開始照稿念了兩三行後，又說「我還是脫稿一下」，引發台下一片笑聲。

但石崇良上任馬上端出就職大禮，宣布未來所有日本進口產品皆將改用食安法一般邊境管理，全面取消管制措施；石崇良強調，福島核災十幾年過去，全世界逐一認可福島食品達到可忽略風險的程度，因此「跟世界同步」，恢復常態管理。

的確，福島核災後，原有53個國家對日本食品採取管制，目前僅剩少數國家禁止部分或全部產品輸入或要求提供輻射或產地證明。畢竟台灣已管制14年，衛福部長新官上任作此重大宣示之前應先消除民眾疑慮，國人健康不能只依賴日本的流通管制，我方的風險管控機制、抽樣檢驗輻射確保食安、輻射累積是否對人體造成傷害等，都要清楚說明，因為衛福部負有把關責任。

可惜的是，主其事的食藥署長姜至剛對專業不多加著墨，反指去年有600多萬名國人赴日旅遊，對於日本食品不陌生，在當地也吃得很開心、玩得很開心....。但食安的問題可以用「吃得很開心、玩得很開心」來應付過去嗎？姜的說法被批失言，甚至有網友反諷，如果核食都可以吃，民進黨還有何理由反核？

林靜儀今出席整合式健康照護工作坊活動前受訪特別為姜至剛緩頰，她自嘲「姜署長是很少失言的人，我失言應該比較多吧」，對日本食品進口管理秉持日本不流通的食品就沒有機會來到台灣，而在日本國內合格食品進口時也須符合國內食安法相關規定。

要論失言，林靜儀確實比姜至剛嚴重。年初國內各大醫院急診塞爆，有醫師留言求救，卻遭林以「呵呵小腦袋」回嗆，引發外界撻伐。有人盤點林的失言語錄，包括2017年主持勞基法修法，有醫師打電話抗議她沒替醫護爭取權益，電話打不通質疑拔電話線，林卻推說「助理去大便」；疫情期間有人討論疫情破口，她卻開嗆「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套嗎？」；2018年她質詢時語出驚人，建議「晚上10點後限電」，可以解決少子化。林靜儀失言不斷，但官運卻一路享通。

不過，姜至剛這次不僅失言，拿赴日旅遊人數作對比食安也很有問題。他說去年有600多萬名國人赴日遊玩，在也吃得很開心、玩得很開心，用意在為福食護航。但根據日本國土交通省觀光廳調查，國人赴日旅遊城市第1名是東京都，佔16%，其次是北海道12%、沖繩與大阪都是11%、京都府5%，福島、茨城、櫪木、群馬及千葉還排不到前面。姜至剛說國人在日本吃得很開心，未必能與福食畫上等號，明顯有邏輯謬誤。

要問的是，如果民進黨政府對於日本福食管理說要和國際同步，反觀近年來全球各國積極倡議重啟核電或擴大核電產能，掀起核能復興浪潮，台灣民眾對核能的支持度也逐漸提升，為什麼民進黨的錯誤能源政策就不能與時俱進、與國際同步？

