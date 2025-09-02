114年國慶主視覺今公布 藍紅雙色勾勒「雙十」
國慶籌委會今天公布114年國慶主視覺，今年主題與去年同為「中華民國生日快樂」，主視覺以藍紅雙色勾勒「雙十」，設計理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，透過濃淡變化與動態筆勢，呈現旗幟飄揚新樣貌，也展現創造未來力量。今年國慶典禮開放500名民眾觀禮，將於4日起開放民眾登記，19日抽出。
國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，今年主視覺設計主要依立法院長、大會主委韓國瑜所訂主題延伸創作，由一群充滿熱情與創意的年輕設計師共同完成，融合創新元素與傳統雙十意象，展現新一世代的想像力與設計語彙，同時延續過往國慶日家家戶戶懸掛國旗、喜迎國家生日的傳統。對於作者匿名的疑問，吳堂安表示，作者希望大家把焦點共同放在國慶生日的慶典。
