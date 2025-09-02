李翔宙：抗戰勝利是中華民國發揮正義 扳倒解放軍的最好史實

中共明天將舉辦抗戰勝利80周年閱兵。國安局前局長李翔宙今天表示，中共當年一分抗日、兩分應付、七分發展，造就解放軍異軍突起、非法竊國，抗戰勝利正是中華民國要發揮正義，扳倒解放軍的歷史史實。

台灣智庫今天舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅及因應研討會」，邀請學者專家進行專題報告與談，分析中國解放軍火箭軍、海空軍、以及網路戰與電子戰的可能威脅，並提出政策建議。

李翔宙表示，解放軍從抗戰初期2萬人規模，壯大到抗戰末期200萬人規模，造就異軍突起、非法竊國，兩岸隔海分治70餘年，如果研究解放軍時，沒將這段歷史深入了解，恐怕抓不到歷史精髓，而毛澤東過去曾提到，「如果講中國共產黨領導抗日，是對共產黨胭脂抹紅粉，經不起歷史考驗」。

李翔宙指出，抗日戰爭的勝利，是多少中國民眾的血淚堆積而成，如果不強調公理正義的正當性，國家的主權永遠不在手上。

