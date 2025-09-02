快訊

李翔宙：抗戰勝利是中華民國發揮正義 扳倒解放軍的最好史實

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國安局前局長李翔宙。圖／聯合報系資料照片
國安局前局長李翔宙。圖／聯合報系資料照片

中共明天將舉辦抗戰勝利80周年閱兵。國安局前局長李翔宙今天表示，中共當年一分抗日、兩分應付、七分發展，造就解放軍異軍突起、非法竊國，抗戰勝利正是中華民國要發揮正義，扳倒解放軍的歷史史實。

台灣智庫今天舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅及因應研討會」，邀請學者專家進行專題報告與談，分析中國解放軍火箭軍、海空軍、以及網路戰與電子戰的可能威脅，並提出政策建議。

李翔宙表示，解放軍從抗戰初期2萬人規模，壯大到抗戰末期200萬人規模，造就異軍突起、非法竊國，兩岸隔海分治70餘年，如果研究解放軍時，沒將這段歷史深入了解，恐怕抓不到歷史精髓，而毛澤東過去曾提到，「如果講中國共產黨領導抗日，是對共產黨胭脂抹紅粉，經不起歷史考驗」。

李翔宙指出，抗日戰爭的勝利，是多少中國民眾的血淚堆積而成，如果不強調公理正義的正當性，國家的主權永遠不在手上。

抗戰 解放軍 抗日戰爭

相關新聞

郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

國民黨主席改選進入倒數，現任主席朱立倫表態「交棒」，他點名台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕退意已定。盧郝昨卻各自秀出與吳伯雄...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

【重磅快評】吃得開心就開放福食 衛福部失言會傳染？

衛福部前部長邱泰源交棒石崇良，石上任脫稿演出，惹來哄堂笑聲，不過他端出日本福島食品進口解禁，就讓人笑不出來；更讓人詑異的...

新聞眼／迎國際變局…國安人事布局 年輕有餘 經驗待磨

台灣的總統府宣布國安會添新血，都是前總統蔡英文時代曾與秘書長吳釗燮共事的年輕世代再回鍋，看似擴大用人圈；但賴清德不只需要...

【重磅快評】好加在 大家沒有瘋成沈伯洋想要的樣子

民進黨不分區立委沈伯洋在受訪時公開表示，自己遭到監控。對方在機車上按裝針孔攝影機偷拍，雖然他拍下車牌報警，但後續追查仍陷...

