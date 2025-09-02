郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

國民黨主席改選進入倒數，現任主席朱立倫表態「交棒」，他點名台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕退意已定。盧郝昨卻各自秀出與吳伯雄同框照片，政壇有不同解讀，一是盧秀燕支持郝龍斌參選黨主席；二是純屬巧合，但也讓派系人士擔心「藍白合作恐有變數。」

國民黨中常會決議將登記期延至九月十五日至十九日，讓黨內更多人觀望、整合。

台中市長盧秀燕一度被視為最大公約數，但她已表態不參選；黨主席朱立倫也表態要交棒，不選了。

目前被點名的大有人在包括郝龍斌、立委羅智強與前立委鄭麗文、台大退休教授張亞中等人。

國民黨基層可說百花齊放，中部政壇地方人士則疾呼，應讓中生代接班，並指名羅智強全台苦行、夜宿凱達格蘭大道49天，支持者強調：「有誰比他更愛台灣？」凸顯黨內「世代交替」的迫切需求。

台中市長盧秀燕一度被視為最大公約數，就在外界仍寄望她「再被勸進」之際，卻發生耐人尋味的巧合：她昨在臉書貼出與榮譽主席吳伯雄的合照，恰巧，前副主席郝龍斌也拜訪吳伯雄，並提出「吳伯雄2.0」構想，盼帶領國民黨重返執政。

兩人同一個動作引發熱議，盧陣營強調「只是巧合」，但地方派系人士直言，這一前一後的動作，難免引人聯想，甚至被解讀為未來黨內可能的合作伏筆。

然而，郝龍斌參選，卻也中部政壇擔心讓藍白合作的可能性再度降溫。去年，他便痛批民眾黨主席柯文哲「禁不起檢驗，是一個失敗的政治人物」，直言柯已是民眾黨的「負債」而非資產。這番強烈批評，是否為未來藍白合作寫下變數？

目前國民黨主席選舉，從地方派系的解讀，到中生代的急切呼聲，這場改選不僅是黨內權力洗牌，更將牽動二〇二八大選的藍營戰略路線。

商品推薦