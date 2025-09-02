中國大陸抗議林佳龍訪菲 外交部：無權置喙正常經貿交流
外交部長林佳龍傳率經貿團出訪菲律賓，引起中國反彈斥菲方踩紅線。外交部發言人蕭光偉今天表示，台菲促進經貿投資非常自然，中方無權置喙。
外交部長林佳龍傳8月率經貿考察團訪問菲律賓，中國外交部今晚表示，中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議，揚言「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價」。
對此，外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會表示，中國對於世界各國的紅線非常多，而國家與國家間的交往應該是相互尊重、互利互惠，那對於中方紅線，台菲要促進雙方經貿投資，加強兩國經貿關係，這是非常自然跟正常的，中方無權置喙。
至於林佳龍是否親自率團赴菲律賓，蕭光偉重申，外交部沒有評論。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言