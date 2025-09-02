快訊

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

中國大陸抗議林佳龍訪菲 外交部：無權置喙正常經貿交流

中央社／ 台北2日電

外交部林佳龍傳率經貿團出訪菲律賓，引起中國反彈斥菲方踩紅線。外交部發言人蕭光偉今天表示，台菲促進經貿投資非常自然，中方無權置喙。

外交部長林佳龍傳8月率經貿考察團訪問菲律賓，中國外交部今晚表示，中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議，揚言「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價」。

對此，外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會表示，中國對於世界各國的紅線非常多，而國家與國家間的交往應該是相互尊重、互利互惠，那對於中方紅線，台菲要促進雙方經貿投資，加強兩國經貿關係，這是非常自然跟正常的，中方無權置喙。

至於林佳龍是否親自率團赴菲律賓，蕭光偉重申，外交部沒有評論。

經貿 外交部 林佳龍

延伸閱讀

新聞幕後／台駐美代表人選 藏國安、外交系統角力

林佳龍：台日共處第一島鏈 盼深化關鍵領域合作

馬紹爾群島前總統辭世 外交部常次赴大使館致哀

林佳龍接見6國9媒體代表 籲越南印尼開放對台免簽

相關新聞

郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

國民黨主席改選進入倒數，現任主席朱立倫表態「交棒」，他點名台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕退意已定。盧郝昨卻各自秀出與吳伯雄...

李翔宙：抗戰勝利是中華民國發揮正義 扳倒解放軍的最好史實

中共明天將舉辦抗戰勝利80周年閱兵。國安局前局長李翔宙今天表示，中共當年一分抗日、兩分應付、七分發展，造就解放軍異軍突起...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

【重磅快評】吃得開心就開放福食 衛福部失言會傳染？

衛福部前部長邱泰源交棒石崇良，石上任脫稿演出，惹來哄堂笑聲，不過他端出日本福島食品進口解禁，就讓人笑不出來；更讓人詑異的...

新聞眼／迎國際變局…國安人事布局 年輕有餘 經驗待磨

台灣的總統府宣布國安會添新血，都是前總統蔡英文時代曾與秘書長吳釗燮共事的年輕世代再回鍋，看似擴大用人圈；但賴清德不只需要...

【重磅快評】好加在 大家沒有瘋成沈伯洋想要的樣子

民進黨不分區立委沈伯洋在受訪時公開表示，自己遭到監控。對方在機車上按裝針孔攝影機偷拍，雖然他拍下車牌報警，但後續追查仍陷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。