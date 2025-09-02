中國大陸抗議林佳龍訪菲 外交部：無權置喙正常經貿交流

外交部長林佳龍傳率經貿團出訪菲律賓，引起中國反彈斥菲方踩紅線。外交部發言人蕭光偉今天表示，台菲促進經貿投資非常自然，中方無權置喙。

外交部長林佳龍傳8月率經貿考察團訪問菲律賓，中國外交部今晚表示，中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議，揚言「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價」。

對此，外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會表示，中國對於世界各國的紅線非常多，而國家與國家間的交往應該是相互尊重、互利互惠，那對於中方紅線，台菲要促進雙方經貿投資，加強兩國經貿關係，這是非常自然跟正常的，中方無權置喙。

至於林佳龍是否親自率團赴菲律賓，蕭光偉重申，外交部沒有評論。

