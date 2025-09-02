聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報資料照片

九三軍人節前夕，賴清德總統今主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年，未提8年抗日戰爭的歷史。國民黨立委李彥秀表示，大罷免失敗後，賴清德洗滌人心、打掉雜質的政治工程仍在進行，偏狹的史觀輿論述無法擴大支持，傷害的更是台灣的團結。

李彥秀說，賴清德總統在九三軍人節前夕發表談話，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年，絕口不提8年抗日戰爭的歷史。賴清德的談話符合過去一貫的個人史觀，不讓人意外；但是作為中華民國總統，誓言團結2300萬人民，賴清德今天的談話著實讓人失望。

李彥秀表示，八年抗戰就是一部中華民國的奮鬥史，抗戰勝利更讓台灣脫離殖民統治，也才有今天的自由、民主與繁榮，這不僅是國軍光榮的徽記，更是國人共同的記憶。當中共大肆在國際社會搶奪兩岸話語權的時刻，賴清德刻意淡化抗戰史，放棄的不僅是中華民國的主體意識，更是的賴清德總統的正當性。

李彥秀強調，向歷史謙卑，為團結包容，對未來負責，是對國家領導人最基本的要求。大罷免失敗後，賴清德洗滌人心、打掉雜質的政治工程仍在進行，但偏狹的史觀輿論述不僅無法擴大支持，傷害的更是台灣的團結。

賴清德總統今上午主持「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，致詞時向全體國軍官兵及獲獎代表表達敬意與感謝，肯定國軍在戰備演訓及全民國防教育上的付出。記者林伯東／攝影
賴清德總統今上午主持「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，致詞時向全體國軍官兵及獲獎代表表達敬意與感謝，肯定國軍在戰備演訓及全民國防教育上的付出。記者林伯東／攝影

賴清德 軍人節 李彥秀 抗日戰爭

延伸閱讀

賴清德總統表揚國軍楷模 呼籲全民團結成為國軍最堅實後盾

向賴清德總統請命無用古坑多名職員為勘災受傷 鄉長嗆：農業部下來看

李文忠左右開弓：藍還活在仇日情結 賴清德作為不利國人團結

賴清德拉不下柯建銘？醫曝：早被老柯看破手腳 將面臨1窘境

相關新聞

李翔宙：政府怯於申揚抗戰勝利 是民心盡失寫照

今天是九三紀念日，中共將舉辦抗戰勝利八十周年閱兵。賴清德總統昨天主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，僅提二次大戰終戰...

冷眼集／賴式荒謬劇 沒有抗戰的軍人節

一九四五年九月二日，日本政府代表在密蘇里號戰艦上簽字投降。位於重慶的國民政府宣布，第二天（三日）全國放假慶祝。一九五五年...

莫蘭迪藍加筆刷感 國慶主視覺引熱議

中華民國一一四年國慶籌備委員會昨天公布國慶大會主題及主視覺設計，主題為「中華民國生日快樂」，主視覺以藍紅雙色勾勒「雙十」...

中選會人事 在野批違法逾期未提名

立法院新會期將開議，也將處理多項人事案，但中選會有六位委員任期將屆，行政院仍未提名新人選，遭到在野黨立委質疑「在裝睡」。...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

藍批總統淡化抗戰史 綠反諷無視中共扭曲歷史

九三軍人節前夕，賴清德總統昨主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，十分鐘致詞中未提八年抗日戰爭歷史。國民黨立委李彥秀表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。