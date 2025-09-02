快訊

【重磅快評】好加在 大家沒有瘋成沈伯洋想要的樣子

聯合報／ 主筆室
民進黨立委沈伯洋稱自家門口遭裝針孔攝影機，已報警卻成「死局」，警方今天公布調查結果，表示查無不法事證。圖／取自「話時代人物」YT
民進黨立委沈伯洋稱自家門口遭裝針孔攝影機，已報警卻成「死局」，警方今天公布調查結果，表示查無不法事證。圖／取自「話時代人物」YT

民進黨不分區立委沈伯洋在受訪時公開表示，自己遭到監控。對方在機車上按裝針孔攝影機偷拍，雖然他拍下車牌報警，但後續追查仍陷入「死局」。警方今天公布調查結果，表示當時在調閱監視器影像及車牌辨識系統查證後，認定沈伯洋所說的「針孔攝影機」只是一般行車紀錄器，查無不法事證，沈伯洋當時也接受警方說法，真相也才大白。

雖然沈伯洋仍堅持自己的懷疑有理有據，也有綠營支持者相信他的「監控說」，但整體的輿論風向，顯然未朝著沈伯洋「設定」的方向走。這也顯示，對於這種「草木皆兵」、「杯弓蛇影」，又缺乏實質證據的指控，大多數民眾已經免疫。

雖然這種肅殺、懷疑的社會氣氛，沈伯洋不是始作俑者，但在「以認知作戰進行反認知作戰」的領域，沈伯洋確實是擁有極高聲量的倡議者。除了此次的「針孔偷拍」，沈伯洋過去也曾說自己身分遭冒用、居住的旅館被非法侵入、家人收到死亡威脅等。至於把台商、民代、學者列為「統戰在地協力者」，更廣為民眾所知。

如此氣氛發展到極致，就是此次民進黨發動的「大罷免」期間，挺罷民眾在街頭四處獵巫，質問拿手機拍影片者身分、是否是對岸人士，甚至連另一位民進黨不分區立委郭昱晴也加入獵巫行列。結果幾乎沒有例外，這些獵巫不但都以翻車收場，而且在經過網路傳播披露後，引起一般民眾極大的反感。這眾多事件，也成了「大罷免大失敗」的原因之一。

這種社會氛圍，是否會隨著大罷免大失敗而有所收斂，雖未可知；但至少在沈伯洋自陳「被監控」一事上，多數人是抱持質疑態度的。而這樣的態度，不僅僅是「沈伯洋們」過去誇大行徑導致的「狼來了」效應，更是其指控和事實呈現完全南轅北轍之故。也因此，在經過數年的「以認知作戰反認知作戰」後，大多民眾終於有了反思機會，思考這樣的肅殺氣氛，到底是有心人士的有意為之？還是社會真的已恐怖至斯？

長達近一年的大罷免，讓社會出現了許多亂象，甚至讓仇恨蔓延到各個角落。但如果要說有什麼正面意義，大概就是藉由大罷免大失敗，證明了台灣並沒有瘋成「沈伯洋們」想要的樣子吧。

沈伯洋 大罷免 針孔攝影機

