黃國昌筆誤中科院「財團法人」 林秉宥：基本常識都沒有的監督

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今在FB發文，批評中科院弊案，但誤把中科院寫成「財團法人」，新北市議員林秉宥表示，中科院是行政法人，不是財團法人，認為黃國昌是基本常識都沒有的監督。

黃國昌今說，中科院以「財團法人」的型態組織，然而各項高額經費的採購，經常不受政府採購法等相關規範的管制，自成體系地辦理相關招標採購，而內部控管卻是一塌糊塗，不僅成為滋生貪腐弊案的溫床，更可能因此洩露重要國防機密。

林秉宥表示，他看到新聞報導，黃國昌在自己臉書上披露中科院的弊案，想說來仔細看看，結果看到黃國昌說中科院是財團法人，直接END。 中科院是「行政法人」，不是「財團法人」，這並不是什麼機密，甚至可以說是業界常識，但是連這種基本常識都沒有的監督，真的可以先不要。

林秉宥指出，中科院變成行政法人後，初衷是希望中科院不要受採購法限制，能有更多的彈性，但他覺得立法體制或是監督能力不足，就會讓中科院變成行政怪獸，近年除了研發成就，陸續也有弊案發生，他支持立委監督是對的，建議朝野在這方向，要成就更大的監督能量。

