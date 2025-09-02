和2008年金融海嘯相比 上銀總裁卓永財：這次不一樣

工具機和機械業受美國關稅衝擊，業界感受到不景氣。對比2008年金融海嘯，上銀集團總裁卓永財上午說，這次的經濟狀況跟過去不一樣，2008年的金融危機是銀行放款擴充引發的問題，一般的不景氣也是過一兩年會起來，但是這一次的不景氣跟過去不一樣。

他說，原本不景氣已經兩年了，大家希望景氣能夠恢復，沒想到4月2日美國總統川普搞了一個對等關稅，大家對消費和投資不敢去做，所以延續了原來的不景氣，現在可能還會再拖下去。

卓永財說，因為現在來買的，多半都是急件，要用的時候才買，沒用就不買，跟以前不一樣。以前是3個月、6個月前就訂了，現在卻不是，因此一般機械業比較沒有人敢投資，因為前景不確定，所以他就在觀望，所以機械業包括工具機就不景氣了。

他說，所以這次的不景氣跟往年的不景氣是不一樣的，現在，我們希望它能夠恢復景氣，希望川普那邊能夠趕快穩定，有一個結局出來，大家才敢去布局，該投資的投資、該消費的消費，不然現在消費減少，物價又漲，會影響新的設備投資。設備不敢投資，又會影響到消費，景氣就不行了。

至於上銀本身，卓永財說，因為10多年來持續轉型升級，從工業機器人延伸到晶圓機器人，還有晶圓傳輸系統，工具機下來的分額，因半導體和其他產品的營收增加，今年雖仍不景氣，但是比去年還是有機會小幅成長。