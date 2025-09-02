工會要求中鋼退出台智電 立委聲援籲徹查「小英男孩」鄭亦麟

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書

中鋼集團企業工會2日上午在高雄中鋼集團總部大樓前舉行記者會，抗議中鋼投資的台智電總經理、「小英男孩」鄭亦麟爆發弊案疑雲，要求徹查鄭亦麟，並呼籲中鋼退出台智電。立委柯志恩也到場聲援，痛批政府錯誤的能源政策，害慘中鋼、台電等泛公股事業，要求全面清查鄭亦麟在職期間經手的所有案件，守住中鋼的未來。

柯志恩表示，她在擔任第九屆立法委員期間，就對鄭亦麟沒有綠能專業背景，卻擔任綠推中心副執行長，負責離岸風電遴選、風電國產化等政策推動，提出很大的質疑。

柯志恩提到，鄭亦麟在擔任綠推中心副執行長期間，在綠推平台替特定的風電場宣傳，結果事實也證明，最後的核備容量當中，被鄭亦麟青睞的風電場，得到最大的利益，此案到現在仍不了了之。

柯志恩質疑，到底是誰讓鄭亦麟在綠能產業裡步步高升？又是誰把鄭亦麟送到台智電當總經理？是否真如前經濟部長郭智輝所說，背後還有「更大尾的」的人？而現在郭智輝下台後，那個「更大尾的」是否就從此找不到了？

柯志恩強調，中鋼當初配合政府風電國產化政策，投資成立興達海基慘賠64億，郭智輝當初還要中鋼自己吞下去，結果郭智輝人下台了，此事還未解決，「風電國產化變成一個笑話」。

她認為，如果中鋼經過審慎評估，絕對不會投資台智電這個燙手山芋，但中鋼的上層叫做經濟部，若經濟部執意要支持錯誤的能源政策，中鋼可能也不敢不聽。

柯志恩重申，全國人民不是不支持綠電發展，但綠電在這麼不成熟的狀況下，因民進黨強推，造成弊案連連，政府不該為了錯誤的能源政策，繼續把泛公股事業當成冤大頭，更不能讓中鋼繼續虧損，讓基層員工承擔風險。

她要求經濟部務必將台智電的資金投入、營運狀況定期公開透明，並適時受到立法院的監督，千萬不能讓錯誤的能源政策掏空國庫。

