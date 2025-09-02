卓揆籲各國支持台灣參與國際刑警組織 共築更堅實國安防線

行政院長卓榮泰2日出席「2025國際警察合作論壇研討會」，代表賴總統與全體國人，熱烈歡迎所有貴賓來臺與會。卓榮泰表示，近年來全球跨境犯罪呈現多元化、集團化現象，政府持續精進各項政策與法制，致力創新策進各項打擊犯罪作為；在全球化時代，國際間的執法合作至關重要，臺灣有能力、有意願，也有責任與社會及世界一起維護全球治安，籲請各國支持臺灣有意義地參與國際刑警組織，共同深化國際合作，築起更堅實的國安防線。

卓榮泰表示，2025年研討會主題為共同打擊跨境犯罪，隨著科技發展與金融交易自由化，全球共享更加便利的生活，但犯罪活動也隨之興起，對社會安全與經濟發展構成嚴峻威脅及挑戰。今日大家齊聚一堂，正是為了共同深化國際合作，共築一道安全防線。尤其近年來，全球跨境犯罪呈現多元化、集團化現象，包括詐欺、洗錢、人口販運、網路犯罪及毒品犯罪等，嚴重侵蝕社會信任與人民安全，臺灣作為全球科技產業重鎮，深知科技發展帶來生活的便利，也帶來生命及財產的風險，因此政府持續精進各項政策與法制，致力創新策進各項打擊犯罪作為。

卓榮泰指出，政府自2022年起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，至今已發展至2.0版，持續推展跨部會與跨域合作，運用AI科技防詐，並納管虛擬資產服務提供業者，透過科技與法制共同防制詐欺犯罪。在防堵人口販運方面，透過預防、勸阻、救援、究辦四大面向積極應處，也運用大數據分析與AI技術，精準識別潛在販運網絡與受害者，並與國際夥伴進行情資交換與聯合打擊行動。

此外，卓榮泰強調，反毒向來是我國政府積極推動的施政重點，「新世代反毒策略行動綱領」今年已發展到第三期，特別注重國際緝毒合作。對此，今年8月，臺美簽署「打擊跨境毒品犯罪資訊分享與交流合作瞭解備忘錄」，開啟臺美合作打擊毒品的新頁；我國也於今年3月31日起對於出口的壓錠機及重要零件實施加印序號措施，如同槍械追蹤機制，以防範壓錠設備流於非法市場，這是亞洲首例，充分展現臺灣善盡國際反毒的責任。

卓榮泰提到，臺灣同時也體認到，面對新型態的跨境犯罪，必須提升科技執法能力，特別是在數據分析、網絡追蹤、違法網站停止解析以及數位鑑識方面。我們相信，政府、執法部門、金融機構和科技公司需要攜手合作，才能共同打造一個更安全、更可信賴的網路環境。

卓榮泰表示，在全球化時代，犯罪無國界，國際間的執法合作至關重要，唯有緊密協調、情資共享與專業交流，才能有效打擊犯罪網絡，築起更堅實的國安防線。臺灣有能力、有意願，也有責任與社會及世界一起維護全球治安，籲請各國在保障司法主權與執法效率間取得平衡，共同支持臺灣有意義地參與國際刑警組織，實現更完善的逃犯追緝與情報共享。

卓榮泰說，本次論壇提供一個交流平臺，讓與會先進可以分享寶貴經驗、激盪創新思維，相信透過交流與合作，將進一步強化全球執法的夥伴關係，為維護國際社會的和平與安全貢獻心力，也期待大會順利圓滿成功、各位貴賓萬事如意，並利用來臺期間抽空欣賞美麗的臺灣，體驗臺灣豐富的人情味、美食及高科技等各方面的進步。

