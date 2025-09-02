國際警察合作論壇今登場…52國代表研討 卓榮泰：跨部合作AI防詐

警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今開幕，研討詐欺等議題。行政院長卓榮泰說，詐欺等跨境犯罪全球化，政府跨部會合作，運用AI防詐及納管虛擬資產業者，也籲請各國支持台灣參與國際刑警組織。

論壇由內政部、外交部、農業部、陸委會主辦與警政署承辦，今、明在台北君悅酒店舉行，採實體及視訊進行，含3名友邦的部、次長及3名最高警政首長，有國際組織、國外執法機關人員等65人與會，亦有駐台使節及我國警察、執法專家共40國263人出席，加上參與線上者，共52國2713人參加，國家數及人數為歷年之最。

卓榮泰致詞說，全球跨境犯罪多元化、集團化，包括詐欺、洗錢、人口販運、網路犯罪、毒品等，政府2022年起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，持續推展跨部會及跨域合作，運用AI高科技防詐，並納管虛擬資產服務提供業者。

他說，犯罪無國界，國際執法合作至關重要，台灣有能力、意願及責任，與世界一起維護全球治安，籲請各國能在保障司法主權及執法效率之間取得平衡，支持台灣有意義的參與國際刑警組織，實現更完善的犯罪追緝及情報分享。

內政部長劉世芳說，行政院最新國家洗錢風險評估報告揭示，我國深受組織犯罪、毒品販運、詐欺、線上博弈、地下匯兌等具非常高度洗錢風險犯罪威脅；內政部加強阻詐，結合各部會落實「打詐新4法」，整合電信、金融、警政等資源，建立打擊數位經濟、金融、電信詐騙的網絡，並利用更快速的預警與攔阻機制。

她說，持續精進新世代打擊詐欺策略行動綱領，運用AI防制、深化跨境合作、監管防詐產業及加強被害保護，希望強化防詐意識、減少發生及降低財損。

國際警察首長協會（IACP）主席Ken Walker表示，此次強調跨國合作、人工智慧應用對新興犯罪防制的重要性，台灣辦理國際論壇對推動全球警政交流及促進跨國合作至關重要。

卓榮泰、劉世芳與外交部次長葛葆萱、農業部次長黃昭欽、Ken Walker、美國在台協會處長谷立言、帛琉共和國國務部長Gustav Aitaro及馬紹爾共和國司法、移民暨勞動部長Wisely Zackhras、警政署長張榮興主持開幕儀式。論壇規劃主題演講及專題研討，議題有電信詐欺及人口販運、非法金流及洗錢 、網路犯罪、毒品犯罪等。 警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今開幕，行政院長卓榮泰（中）說，詐欺等犯罪全球化，政府跨部會合作，運用AI防詐及納管虛擬資產業者。記者李奕昕／攝影

