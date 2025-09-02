快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

聽新聞
0:00 / 0:00

國際警察合作論壇今登場…52國代表研討 卓榮泰：跨部合作AI防詐

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今開幕，行政院長卓榮泰（中）說，詐欺等犯罪全球化，政府跨部會合作，運用AI防詐及納管虛擬資產業者。圖／警政署提供
警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今開幕，行政院長卓榮泰（中）說，詐欺等犯罪全球化，政府跨部會合作，運用AI防詐及納管虛擬資產業者。圖／警政署提供

警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今開幕，研討詐欺等議題。行政院長卓榮泰說，詐欺等跨境犯罪全球化，政府跨部會合作，運用AI防詐及納管虛擬資產業者，也籲請各國支持台灣參與國際刑警組織。

論壇由內政部、外交部、農業部、陸委會主辦與警政署承辦，今、明在台北君悅酒店舉行，採實體及視訊進行，含3名友邦的部、次長及3名最高警政首長，有國際組織、國外執法機關人員等65人與會，亦有駐台使節及我國警察、執法專家共40國263人出席，加上參與線上者，共52國2713人參加，國家數及人數為歷年之最。

卓榮泰致詞說，全球跨境犯罪多元化、集團化，包括詐欺、洗錢、人口販運、網路犯罪、毒品等，政府2022年起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，持續推展跨部會及跨域合作，運用AI高科技防詐，並納管虛擬資產服務提供業者。

他說，犯罪無國界，國際執法合作至關重要，台灣有能力、意願及責任，與世界一起維護全球治安，籲請各國能在保障司法主權及執法效率之間取得平衡，支持台灣有意義的參與國際刑警組織，實現更完善的犯罪追緝及情報分享。

內政部長劉世芳說，行政院最新國家洗錢風險評估報告揭示，我國深受組織犯罪、毒品販運、詐欺、線上博弈、地下匯兌等具非常高度洗錢風險犯罪威脅；內政部加強阻詐，結合各部會落實「打詐新4法」，整合電信、金融、警政等資源，建立打擊數位經濟、金融、電信詐騙的網絡，並利用更快速的預警與攔阻機制。

她說，持續精進新世代打擊詐欺策略行動綱領，運用AI防制、深化跨境合作、監管防詐產業及加強被害保護，希望強化防詐意識、減少發生及降低財損。

國際警察首長協會（IACP）主席Ken Walker表示，此次強調跨國合作、人工智慧應用對新興犯罪防制的重要性，台灣辦理國際論壇對推動全球警政交流及促進跨國合作至關重要。

卓榮泰、劉世芳與外交部次長葛葆萱、農業部次長黃昭欽、Ken Walker、美國在台協會處長谷立言、帛琉共和國國務部長Gustav Aitaro及馬紹爾共和國司法、移民暨勞動部長Wisely Zackhras、警政署長張榮興主持開幕儀式。論壇規劃主題演講及專題研討，議題有電信詐欺及人口販運、非法金流及洗錢 、網路犯罪、毒品犯罪等。

警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今開幕，行政院長卓榮泰（中）說，詐欺等犯罪全球化，政府跨部會合作，運用AI防詐及納管虛擬資產業者。記者李奕昕／攝影
警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今開幕，行政院長卓榮泰（中）說，詐欺等犯罪全球化，政府跨部會合作，運用AI防詐及納管虛擬資產業者。記者李奕昕／攝影

洗錢 外交部

延伸閱讀

金管會出手房市要回溫了？估價師：一看就知道不是玩真的

卓揆邀談財劃法..蔣萬安還沒收邀約..喊話說到做到這事

影／民眾黨「走讀」釀8警傷 卓榮泰：公權力不容受任何挑戰

民眾黨「走讀」與警爆衝突 卓榮泰：維護公權力不容受任何挑戰

相關新聞

洪秀柱將出席中共九三閱兵 賴瑞隆：打臉10年前的自己

國民黨前主席洪秀柱將參與中共九三閱兵，民進黨立委賴瑞隆批評，10年前洪秀柱身為總統參選人時，曾極力反對國民黨前主席連戰出...

支持郝龍斌選黨主席？蔣萬安：民主機制選最適合人帶領黨

北市前市長郝龍斌參選黨主席呼聲高，郝日前探望前主席吳伯雄，並主動提及「吳伯雄2.0」是像吳伯雄一樣，無私無我全心為黨，引...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

【重磅快評】 好加在，大家沒有瘋成沈伯洋想要的樣子

民進黨不分區立委沈伯洋在受訪時公開表示，自己遭到監控。對方在機車上按裝針孔攝影機偷拍，雖然他拍下車牌報警，但後續追查仍陷...

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

九三軍人節前夕，賴清德總統今主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年...

黃國昌筆誤中科院「財團法人」 林秉宥：基本常識都沒有的監督

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今在FB發文，批評中科院弊案，但誤把中科院寫成「財團法人」，新北市議員林秉宥表示，中科院是行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。