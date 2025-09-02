洪秀柱將出席中共九三閱兵 賴瑞隆：打臉10年前的自己

國民黨前主席洪秀柱將參與中共九三閱兵，民進黨立委賴瑞隆批評，10年前洪秀柱身為總統參選人時，曾極力反對國民黨前主席連戰出席93大閱兵，10年後自己卻要出席，此舉形同打臉10年前的自己，也打臉國民黨和現任黨主席朱立倫。

賴瑞隆指出，中共花費1500億元舉辦大閱兵，目的是施壓各國並展示武力，只有威權國家會如此進行，如果國民黨前主席和中常委還出席大閱兵，形同向國際社會傳遞錯誤訊息，表示台灣主要政黨還在支持此種活動，支持中共對台灣軍事武力威脅，支持中共擴張武力的行為，這是錯誤且危險的訊號。

賴瑞隆說，呼籲洪秀柱懸崖勒馬，也呼籲朱立倫展現黨主席的威嚴，禁止前主席、中常委等相關重要人士出席中共93大閱兵，捍衛台灣主權和尊嚴，也捍衛台灣的基本立場；如果國民黨持續唱和、配合中共這樣的作為，終將被台灣人民唾棄。

