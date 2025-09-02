快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

聽新聞
0:00 / 0:00

洪秀柱將出席中共九三閱兵 賴瑞隆：打臉10年前的自己

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供

國民黨前主席洪秀柱將參與中共九三閱兵，民進黨立委賴瑞隆批評，10年前洪秀柱身為總統參選人時，曾極力反對國民黨前主席連戰出席93大閱兵，10年後自己卻要出席，此舉形同打臉10年前的自己，也打臉國民黨和現任黨主席朱立倫。

賴瑞隆指出，中共花費1500億元舉辦大閱兵，目的是施壓各國並展示武力，只有威權國家會如此進行，如果國民黨前主席和中常委還出席大閱兵，形同向國際社會傳遞錯誤訊息，表示台灣主要政黨還在支持此種活動，支持中共對台灣軍事武力威脅，支持中共擴張武力的行為，這是錯誤且危險的訊號。

賴瑞隆說，呼籲洪秀柱懸崖勒馬，也呼籲朱立倫展現黨主席的威嚴，禁止前主席、中常委等相關重要人士出席中共93大閱兵，捍衛台灣主權和尊嚴，也捍衛台灣的基本立場；如果國民黨持續唱和、配合中共這樣的作為，終將被台灣人民唾棄。

中共 國民黨 賴瑞隆 洪秀柱

延伸閱讀

洪秀柱將出席中共93閱兵 民進黨：與中共同聲同調 嚴正譴責

洪秀柱將出席九三閱兵遭警告 羅明才：陸委會應講清楚遊戲規則

被問洪秀柱出席中共93閱兵看法 蔣萬安用5個字回應

洪秀柱赴陸參加「九三閱兵」 林思銘：不代表現在的國民黨

相關新聞

洪秀柱將出席中共九三閱兵 賴瑞隆：打臉10年前的自己

國民黨前主席洪秀柱將參與中共九三閱兵，民進黨立委賴瑞隆批評，10年前洪秀柱身為總統參選人時，曾極力反對國民黨前主席連戰出...

支持郝龍斌選黨主席？蔣萬安：民主機制選最適合人帶領黨

北市前市長郝龍斌參選黨主席呼聲高，郝日前探望前主席吳伯雄，並主動提及「吳伯雄2.0」是像吳伯雄一樣，無私無我全心為黨，引...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

【重磅快評】 好加在，大家沒有瘋成沈伯洋想要的樣子

民進黨不分區立委沈伯洋在受訪時公開表示，自己遭到監控。對方在機車上按裝針孔攝影機偷拍，雖然他拍下車牌報警，但後續追查仍陷...

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

九三軍人節前夕，賴清德總統今主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年...

黃國昌筆誤中科院「財團法人」 林秉宥：基本常識都沒有的監督

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今在FB發文，批評中科院弊案，但誤把中科院寫成「財團法人」，新北市議員林秉宥表示，中科院是行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。