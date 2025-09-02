基隆新站工程款遭凍結案 自救會更一審勝訴盼鐵道局不再上訴

台鐵基隆火車站新站興建期間，承包商爭議不斷，站體完工後，主要承包商之一的長鴻營造也倒閉，廠商工程款遭凍結案，進入司法程序；更 一審近日判決逆轉，自救會勝訴。廠商自救會發言人陳經宇表示，該案於法、於情、於理街站得住腳，盼鐵道局別再上訴。

台鐵基隆火車站新站工程，因為承包商之一，為前幸福人壽董事長鄧文聰轉投資的長鴻營造，由於鄧文聰因掏空案已入監服刑，長鴻營造倒閉，台鐵基隆火車站新站工程，只完成約8成，後續約60家廠商工程款同樣受影響，由於司法程序冗長，部分廠商甚至已周轉不過來倒閉。

立院交通委員會立委近日接到陳情，鐵道局的前身鐵工局，無視共同協商結論，執意凍結工程款項，讓廠商們無以為繼，廠商們前年更曾到立院外抗議陳情，歷經一審、二審敗訴，如今更一審逆轉，希望曠日廢時司法程序到此為止。立委辦公室指出，不介入司法個案，自救會訴求盼鐵道局能充分理解後，依法辦理。

自救會指出，自救會在本案完全依鐵道局要求及依工程會之法定規定，依法完備「監督付款法定」一切程序，並依鐵工局之要求之完「法院公證」在案。且自救會前年前往監察院、立法院遞狀陳情抗議時，時任鐵工局楊副局長就回應，「本局應該要等法院的判決結果，按照法院的判決結果來辦理」，自救會「於法於理於情」向鐵道局呼籲應放棄上訴。

自救會表示，於法部分，自救會在本案已於高院勝訴，請鐵道局能從善如流、勇於任事，依法行政不要上訴。於情於理部分，對參與監督付款的各承商最不公平的是，當時參與二期監督付款施工所有的自救會廠商，都相信鐵道局是以政府公單位的公信力的承諾，卻落得一度求償無門。

