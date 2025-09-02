洪秀柱將出席中共93閱兵 民進黨：與中共同聲同調 嚴正譴責
國民黨前主席洪秀柱將出席中共93閱兵，民進黨發言人戴瑋姍表示，國民黨榮譽主席連戰2015年出席抗戰勝利七十週年閱兵時，洪秀柱還痛批「傷害國人感情」、「堅持中華民國領導抗戰」；她說，洪秀柱10年前尚保有一絲中華民國的風骨，如今卻甘願與中共同聲同調，不顧主管機關勸阻，仍執意出席中共閱兵，民進黨嚴正譴責。
戴瑋姍指出，中共不擇手段竄改歷史，妄圖取代中華民國成為「抗戰領導者」，甚至把當年抗戰的「扯後腿」扭曲為「勝利關鍵」，國民黨卻持續一味對中共委曲求全、對其惡行噤聲包容，不僅背棄歷史，更是對中華民國尊嚴的嚴重傷害。
經濟民主連合表示，中共所謂93閱兵非僅只是歷史紀念活動，而是以解放軍武力展示，來鋪陳中國的霸權擴張及對台統一敘事，而所謂的統一，實為對台兼併。
經民連指出，洪秀柱並非一般人民，而政黨主席在民主國家中也具有代表其黨員參與國家公眾意志形成之角色，渠等出席中共解放軍武力展示，不可避免地，將被聯想或遭中國刻意釋為代表部分台灣人民認同中國對台的主權聲索，這樣的行為已形同叛國。
