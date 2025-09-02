藍修地制法被稱「李四川條款」蔣萬安：尊重立法院討論

北市副市長李四川鬆口，若需要他承擔，不排斥選新北市長，最晚明年3月、5月決定都還來得及。北市長蔣萬安今被問，若李四川選新北，北市將少一位副市長，是否希望地制法盡快修法？蔣表示，尊重立法院的討論。

立法院新會期，國民黨擬推「地方制度法」修法，明定直轄市首長皆設3位副市長，也被視為是幫李四川選新北，北市將少一位副市長解套的「李四川條款」，綠營立委蘇巧慧認為「地方制度法」確實重要，但如果不是為了個人，會更好。

對於修地制法被認為是李四川條款？蔣萬安今天上午主持台北市忠烈祠秋祭大典受訪說，尊重立法院的討論。

商品推薦