藍修地制法被稱「李四川條款」蔣萬安：尊重立法院討論
北市副市長李四川鬆口，若需要他承擔，不排斥選新北市長，最晚明年3月、5月決定都還來得及。北市長蔣萬安今被問，若李四川選新北，北市將少一位副市長，是否希望地制法盡快修法？蔣表示，尊重立法院的討論。
立法院新會期，國民黨擬推「地方制度法」修法，明定直轄市首長皆設3位副市長，也被視為是幫李四川選新北，北市將少一位副市長解套的「李四川條款」，綠營立委蘇巧慧認為「地方制度法」確實重要，但如果不是為了個人，會更好。
對於修地制法被認為是李四川條款？蔣萬安今天上午主持台北市忠烈祠秋祭大典受訪說，尊重立法院的討論。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言