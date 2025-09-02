洪秀柱將出席九三閱兵遭警告 羅明才：陸委會應講清楚遊戲規則
國民黨前主席洪秀柱昨天抵達中國大陸，接著將參加北京93閱兵，陸委會警告「若涉合作行為將裁罰」。國民黨立委羅明才批評，賴清德總統、監察院長陳菊等人都去過，還有人還載歌載舞，所以陸委會應把遊戲規則講清楚，不要說誰誤踩了紅線，然後就羅織罪名，「不教而殺謂之虐」。
中共3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，國民黨前主席洪秀柱已抵達北京將與會。陸委會警告，為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，倘有政黨或個別人士參加相關活動，涉及與陸方從事包含「配合進行宣傳」等「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。
「陸委會應該說清楚。」羅明才指出，過去講所謂舔共賣台，但像賴清德總統、監察院長陳菊、總統府資政謝長廷之前都去過大陸，當中還有人在當地載歌載舞，手牽手唱「高山青」，所以陸委會應該把標準講清楚，可以去就去，不能去就不要去，通通規畫清楚，而不要說誰去了，誤踩了紅線，然後就羅織罪名，陸委會還是把遊戲規則講清楚，不教而殺謂之虐。
媒體詢問，當時兩岸關係不一樣。羅明才認為，兩岸關係就是像跳探戈一樣，進一步退一步，可是終究還是要了解到，是要和平繼續跳下去，還是兩岸要兵凶戰危？真的要走向那一步嗎？
