支持郝龍斌選黨主席？蔣萬安：民主機制選最適合人帶領黨

北市前市長郝龍斌參選黨主席呼聲高，郝日前探望前主席吳伯雄，並主動提及「吳伯雄2.0」是像吳伯雄一樣，無私無我全心為黨，引發聯想。北市長蔣萬安今被問此事，蔣說，黨會透過民主機制選出最適合人帶領國民黨。

郝龍斌昨天在臉書貼出他拜會吳伯雄照片，並回顧2008年，國民黨在當時的主席吳伯雄領導下，國民黨重返執政，當年馬英九高票當選總統，立委更拿下77席，締造了空前勝利，引發外界聯想，是否將參選黨主席？不過也有學者文化大學廣告系教授鈕則勳認為，郝龍斌若出線，可能會對藍白合有影響產生變數。

蔣萬安今天上午主持台北市忠烈祠秋祭大典，被問及是否支持郝龍斌選黨主席？蔣萬安說，國民黨內有一定的民主機制，依照這樣的民主機制，會選出最適合的人來帶領國民黨。 蔣萬安今天上午主持台北市忠烈祠秋祭大典。記者林麗玉/攝影

