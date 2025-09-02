沈伯洋自爆被跟蹤裝針孔 蔣萬安：警局都有調查但沒下文

民進黨立委沈伯洋自爆自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機，但報警卻未果，台北市長蔣萬安今天也被問及此事，蔣萬安說，警察局都有在調查，也有即時回覆，不過沒有下文。

對於沈伯洋自爆被跟蹤、還被裝針孔攝影機，並稱報警處理卻成「死局」，北市警察局則回應，尚查無不法情事，已增派警力加強巡邏。

市長蔣萬安今天上午主持台北市忠烈祠秋祭大典，也被問及此事相關偵辦，蔣萬安說，警察局已經對外說明，都有在調查，也有即時回覆，不過沒有下文。

