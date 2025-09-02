沈伯洋自爆被跟蹤裝針孔 蔣萬安：警局都有調查但沒下文
民進黨立委沈伯洋自爆自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機，但報警卻未果，台北市長蔣萬安今天也被問及此事，蔣萬安說，警察局都有在調查，也有即時回覆，不過沒有下文。
對於沈伯洋自爆被跟蹤、還被裝針孔攝影機，並稱報警處理卻成「死局」，北市警察局則回應，尚查無不法情事，已增派警力加強巡邏。
市長蔣萬安今天上午主持台北市忠烈祠秋祭大典，也被問及此事相關偵辦，蔣萬安說，警察局已經對外說明，都有在調查，也有即時回覆，不過沒有下文。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言