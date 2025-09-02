陳以信投書籲美：勿為川習會達成交易 縮減對台支持

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國民黨前立委陳以信2日投書美國華爾街日報，他呼籲美國總統川普勿為與中國大陸國家主席習近平達成交易，而承諾縮減對台灣軍事與外交上支持，否則反將助長中共侵略台灣野心，最後造成台海戰爭的開端。圖／翻攝華爾街日報
針對可能在下半年舉行的川習會，國民黨前立委陳以信2日投書美國華爾街日報，他呼籲美國總統川普勿為與中國大陸國家主席習近平達成交易，而承諾縮減對台灣軍事與外交上支持，否則反將助長中共侵略台灣野心，最後造成台海戰爭的開端。

陳以信以前立法委員及馬英九總統發言人身分，於美東時間一日在華爾街日報，以「台灣可擴大軍購但仍需要美國」為題投書，並強調「解決一場戰爭的代價不該成為另一場戰爭的開端」。

陳以信在文中表示，華爾街日報8月28日所刊名為「台灣開始認真看待嚇阻」的社論正確指出，如果美國嚇阻中國攻擊台灣的戰略失敗，第二任川普政府勢將面臨嚴重後果。但陳以信認為，雖然鼓勵台灣提高自我防衛是審慎作為，但台灣防衛能力是否可恃，仍取決於美國總統的一念之間。

陳以信指出，川普預計今年秋天與習近平會晤，指川普可能希望達成一項「大交易」，藉以解決美中關稅戰，並說服北京減少對莫斯科的支持，甚至促成烏克蘭停火。

然而，陳以信強調，川普要說服習近平並不容易，因為習近平的核心利益始終是台灣；若川普為追求與習近平達成交易，而承諾縮減美國對台灣軍事與外交的支持，這將可能助長習近平追逐其復仇式的野心。陳以信文末呼籲川普，解決一場戰爭的代價，不該造成另一場戰爭的開端。

