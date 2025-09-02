林佳龍：台日共處第一島鏈 盼深化關鍵領域合作

快訊

中央社／ 台北2日電

日本東京大學兩岸關係研究小組率團訪台，外交部長林佳龍接見時表示，台灣與日本同處第一島鏈關鍵位置，期待台日在關鍵領域深化合作，打造安全穩固的「非紅供應鏈」。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍昨天接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團，訪團成員包括該組召集人松田康博、亞洲經濟研究院上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、學習院大學教授江藤名保子、拓殖大學教授門間理良及東京大學特任研究員黃偉修等6人，雙方就兩岸關係及印太區域情勢等議題交換意見。

林佳龍致詞時表示，首先歡迎日本東京大學兩岸關係研究小組成員再次來訪，近年台日關係密切友好，不僅交流合作持續深化，觀光互訪人次也有顯著成長。

林佳龍強調，台灣與日本同處第一島鏈關鍵位置，同為理念相近的民主夥伴，感謝日本政府在各種國際場合公開重申台海和平穩定的重要性，台灣將續與國際社會攜手合作，共同守護印太區域及全球的民主、和平與繁榮。

林佳龍指出，面對中國威權主義擴張等嚴峻挑戰，上任後全力推動「總合外交」及「台灣戰略三鏈」，除了強化與邦交國的合作，也積極拓展與非邦交國在經貿、科技等領域的互動交流，創造互利共贏，期待台日今後在半導體、人工智慧、新能源等關鍵領域進一步深化合作，共同打造安全穩固的「非紅供應鏈」。

松田康博致詞感謝林佳龍協助安排訪團在台拜會行程，有助該團深化對兩岸關係及台灣的外交現況的理解，並指出台日雙方在面對美國川普政府加徵關稅政策上，面臨共同課題。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德，並拜會國家安全會議、台灣日本關係協會等。

外交部 台日關係 東京大學

