民進黨四連霸立委宣布：不再連任 任滿退休
民進黨立委楊曜今天在臉書上宣布，將不再參選立委連任，並表示他過去在任期內拖著飽受睡眠障礙折磨，總是希望在往返澎湖台北的奔波中，完成每一件確保鄉親權益和有利澎湖發展的事務，已決定這屆立委當選後，任滿退休。
楊曜指出，感謝鄉親的支持，他從2012年起連任了4屆立委，做為澎湖唯一的中央民代，在任期內拖著飽受睡眠障礙折磨的身軀、背負著鄉親的期待、承擔著推動澎湖進步的責任，勉力前行。
楊曜說，早在2022年縣長選舉結束時，就決定這屆立委當選後退休，助理團隊跟著自己一起工作多年，為了讓同事們提早規劃職涯，在去年立委就職前已經告訴他們不再參選公職的決定，並得到同事們的諒解。
楊曜表示，這2年澎湖的建設完全停擺、產業發展的瓶頸難以突破，深愛澎湖的自己對此感到十分焦慮，而這份憂心與焦慮加劇了睡眠障礙，令人更感力不從心。
楊曜表示，為了讓民進黨可以妥善佈局2028立委選舉，7月已經向民進黨中央黨部報告了自己的健康狀況並且表明不再參選任何公職的決定。未來2年，與團隊會把所有心力聚焦在澎湖的事務，希望可以突破困境讓澎湖的未來更美好。
