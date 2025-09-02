國安人士：出席中國九三閱兵 致台灣民主形象受損

中國九三閱兵即將登場，國安人士今天表示，在國際輿論聚焦「邪惡軸心」的同時，台灣部分統派與泛藍人士亦確認或計畫赴中參與，恐致誤導訊號、歷史竄改、民主形象受損。

中國將於9月3日在北京舉行大規模「反法西斯暨抗日勝利80週年」閱兵，並邀請俄羅斯總統蒲亭、北韓領導人金正恩、伊朗總統等多位爭議威權領袖到場。路透社報導，外界普遍認為這場閱兵，象徵中國正與俄、朝、伊等國共同組成「新軸心」，向西方世界釋放挑釁訊號。

國安人士上午表示，在國際輿論聚焦「邪惡軸心」的同時，台灣部分統派與泛藍人士也確認或計畫赴中參與，引發對國際觀感與台灣形象的高度疑慮。

國安單位根據情資顯示，台灣政界出席名單，國民黨系統，包括前主席洪秀柱、中常委何鷹鷺、中央委員李德維。新黨部分，新黨主席吳成典、副主席李勝峰、國民黨立委陳玉珍前助理游智彬；其他人士還包括自稱「高級外省人」郭冠英、國民黨前中央委員徐正文、台大教授苑舉正等人。

國安人士分析指出，特別是國民黨前主席與現任中常委公開出席，恐令國際社會誤解為「台灣主要在野黨對中方立場的默許」。

一名熟悉國際事務的國安人士警告，北京將藉由這場閱兵，結合蒲亭、金正恩、伊朗總統等「反西方」、「反民主」威權國家陣營領袖，強化極權主義擴張的象徵。若台灣政界人士同場現身，恐被國際社會誤解為台灣內部存在對類似主張的認同。

該人士強調，二戰史實中，中華民國才是真正對日作戰的主體，中國卻藉機竄改歷史，將台灣主權納入「中華人民共和國抗戰勝利敘事」中。當國民黨重量級人物選擇站在閱兵台下，國際社會恐以為台灣自己也承認這一版本的歷史。

國安人士提醒，若相關政黨未能清楚劃清界線，台灣在國際上可能陷入嚴重的國際形象風險，包括：外界可能誤認台灣部分主要政黨同意中國對台立場；助長北京在國際場合塑造「台灣屬中國一部分」的錯誤敘事；削弱台灣作為民主陣營一員的立場，使國際輿論產生混淆。

國安人士表示，國民黨與其他出席政黨必須明確聲明，這些人的行為不代表台灣整體，也不代表民主台灣的立場。

該人士說，否則將在這場被形容為「邪惡軸心嘉年華」的閱兵裡，讓台灣被拖進錯誤的歷史與國際定位。

商品推薦