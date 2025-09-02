快訊

洪秀柱受邀出席中共閱兵 外交部：違背台灣主流民意

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片

國民黨前主席洪秀柱受邀出席中共九三閱兵儀式，外交部發言人蕭光偉今重申中華民國台灣與中華人民共和國是對等存在且互不隸屬，所有捍衛中華民國台灣的國人，都應該避免對國際社會釋放出錯誤訊號；若有國人出席中方活動，不僅與台灣的主流民意違背，更不能代表台灣以及全體人民的立場。

中共明將舉行「抗戰勝利80周年」閱兵，洪秀柱昨晚抵達北京，她今天表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲；中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，她有責任延續這段抗戰精神。

蕭光偉在外交部例行記者會被問到此事時重申兩國互不隸屬的立場，他說，中華人民共和國竄改二戰史實，謊稱台灣主權屬於中華人民共和國；外交部要再次駁斥中國說法，實際上，中華人民共和國從未統治過台灣，而台灣從1980年代起歷經政治自由化與民主化進程，迄今中華民國政府中央行政立法代表都是台灣人民選出，成為有效統治且對外代表台灣的唯一合法政府，更確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，這是客觀事實。他說，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

針對九三閱兵，蕭光偉表示，可以看到威權獨裁的勢力匯集，表面上理由冠冕堂皇，不禁讓人更加擔憂對以規則為基礎的國際秩序以及對於民主自由人權法治造成的破壞；特別是近年來，中華人民共和國在國際場域對台灣打壓無所不用其極，不斷以軍機艦在台灣周邊海空域騷擾，對台灣施加混合戰手段以及灰色地帶襲擾，企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，並且一再惡意扭曲二戰史實。

蕭光偉說，外交部認為，所有支持與捍衛中華民國台灣的國人，都應該避免對國際社會釋放出錯誤訊號，讓國際社會有誤解台灣民主政治與主權立場的可能；也因此，若有國人出席中方活動及其相關行為，不僅與台灣的主流民意違背，更不能代表台灣以及全體人民的立場。

