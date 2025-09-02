政院延誤中選會人事提名 賴士葆：想等大罷免通過提自己人？

立法院新會期即將開議，一些人事同意權案也將處理，像中選會有6位委員任期將屆，但行政院仍未提名新人選。國民黨立委翁曉玲批評，行政院不依法行政，故意擺爛；國民黨立委賴士葆則質疑，這可能有政治考量，就是故意拖過大罷免，不知道要做什麼，還是規畫要提自己人？

據中選會資料，主委李進勇、副主任委員陳朝建、委員許惠峰及委員陳恩民等4人為續任委員，委員王韻茹及委員許雅芬等2人為新任委員，任期均自110年11月4日起至114年11月3日止。依規定，行政院長應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員，不過目前仍未見相關提名。

國民黨立法院黨團書記長羅智強批評，民進黨不要把法律變成皇上教條，該有的法律應遵守、程序該進行，雖然說中選會已成賴清德總統御用東廠，但相關提名程序還是要做好。

翁曉玲也批，像之前國家通訊傳播委員會（NCC）提名名單也是一拖再拖，所以這次又是一個拒絕依法行政的事例，完全不考慮政府運作，故意擺爛，還是希望行政院盡快提出中選會委員新名單。

賴士葆質疑，會這樣拖下去就是823第二波大罷免還沒過，當中恐有政治考量而做延後，是不是要做什麼事，甚至是故意等大罷免通過後提自己人？其實從這次大罷免過程就可以看到中選會失去獨立性，完全偏向執政黨，李進勇一切以政治為導向，非常不適任。現在既然大罷免過了，就請政府趕快提出新名單。

商品推薦