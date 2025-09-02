聽新聞
被問洪秀柱出席中共93閱兵看法 蔣萬安用5個字回應
國民黨前主席洪秀柱將出席中共93閱兵，並表示歷史不能被遺忘，更不容扭曲，國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，她有責任延續抗戰精神。北市長蔣萬安今被問及洪出席93閱兵看法，僅回應「我不會出席。」
蔣萬安今天上午主持北市忠烈祠秋祭大典，對於洪秀柱將出席93閱兵，黨內意見看法不同，國民黨立委林思銘認為洪已不在黨主席席位上，並不代表現在的國民黨，仍是以個人身分參加，外界不需做太多聯想。
媒體今天也問蔣萬安，對於洪秀柱將出席93閱兵看法，蔣萬安僅回應「我不會出席。」
