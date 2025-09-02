沈伯洋稱遭裝針孔報警成死局 劉世芳：希望警方說明清楚偵辦進度

民進黨立委沈伯洋前天稱自家門口遭裝針孔攝影機，已報警卻成「死局」。內政部長劉世芳今說，尊重警察作為，對於個別公眾人物受到這種狀況，希望警方可說明清楚偵辦進度。

劉世芳今上午出席警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」，針對沈伯洋事件受訪說，台灣公民或任何公眾人物，只要人身安全受到威脅時，警政署或地方警察機關都會按相關規定辦理。

她說，尊重各地方警察在保護跟蹤擾騷或妨害公務上的各項行為，至於個別公眾人物受到這樣的狀況，在不洩漏個人資料的情況下，希望當地警察可對外說明清楚偵辦的進度。

