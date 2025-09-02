聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋稱遭裝針孔報警成死局 劉世芳：希望警方說明清楚偵辦進度
民進黨立委沈伯洋前天稱自家門口遭裝針孔攝影機，已報警卻成「死局」。內政部長劉世芳今說，尊重警察作為，對於個別公眾人物受到這種狀況，希望警方可說明清楚偵辦進度。
劉世芳今上午出席警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」，針對沈伯洋事件受訪說，台灣公民或任何公眾人物，只要人身安全受到威脅時，警政署或地方警察機關都會按相關規定辦理。
她說，尊重各地方警察在保護跟蹤擾騷或妨害公務上的各項行為，至於個別公眾人物受到這樣的狀況，在不洩漏個人資料的情況下，希望當地警察可對外說明清楚偵辦的進度。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言