郝龍斌當「吳伯雄2.0」？ 林思銘：對盧秀燕選總統是助益
台北市前市長郝龍斌近期參選國民黨主席呼聲高，他昨日看望前主席吳伯雄，提到大家口中的「吳伯雄2.0」，是像吳伯雄一樣，無私無我、全心為黨。國民黨立委林思銘說，台中市長盧秀燕2028要代表國民黨參選總統的話，由郝龍斌從旁協助，是非常好的助益。
郝龍斌昨日看望吳伯雄，他表示他向吳伯雄說，「外界都在找『吳伯雄2.0』，但我今天見到的是真正的『吳伯雄1.0』！」大家口中的「吳伯雄2.0」，其實是期盼下一任黨主席能像伯公一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得2026年地方選舉及2028年大選重返執政。
林思銘說，郝龍斌過去不管是行政或在黨務系統，都有非常好的歷練、經驗，若郝龍斌有意願來參選國民黨主席，也是非常好的人選。
林思銘表示，盧秀燕未來在2028要代表國民黨參選總統的話，由郝龍斌從旁協助，對盧秀燕也是非常好的助益。
