影／民眾黨「走讀」釀8警傷 卓榮泰：公權力不容受任何挑戰
行政院長卓榮泰上午出席「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕式，會前被問到民眾黨走讀活動與警察爆發衝突一事時表示，法律須保障警察，政府維護公權力決心，不容受任何挑戰。
民眾黨8月30日舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌率領群眾至總統官邸抗議，支持者數度衝撞拒馬與警方推擠，造成8名員警受傷。台北市警察局長李西河前天晚間就已表示，譴責違法脫序行為，有關民眾黨主席黃國昌等人涉非法集會、對員警勒頸及破壞阻材，已報檢方指揮偵辦。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言