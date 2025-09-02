李文忠左右開弓：藍還活在仇日情結 賴清德作為不利國人團結

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
曾任退輔會副主委、民進黨立委的李文忠。圖／聯合報系資料照片
曾任退輔會副主委、民進黨立委的李文忠。圖／聯合報系資料照片

離開公職後「大砲」性格盡顯的退輔會前副主委李文忠，今天再度對時事表態。對於賴清德總統與國民黨在「終戰」與「抗戰」之間的爭議，他認為說終戰不等於就是媚日，但賴總統上任以來的「台灣敘事」，往往多有偏頗與錯誤，對執政與國家團結都是不利。

李文忠說，8月15日賴總統在臉書發表長文，紀念二戰終戰80周年，談及太平洋戰場，對中國戰區抗戰隻字不提。他認為，「終戰」是中性名詞，馬英九、朱立倫痛斥為「媚日」毋寧太過，應該是還活在80年前的仇日情結。

不過李文忠話鋒一轉，表示賴清德身為中華民國總統，此舉無論如何是不妥當的。400年前來台，以及民國38年前後追隨國府來台的同胞，有不同的記憶、感情及價值，但大家的利益相同，命運共通，因此只能求同存異，互為表裡，這應該就是蔡英文總統融合中華民國/台灣的緣由。

他指出，獨派及賴總統有強烈的使命感及危機感，急躁地想要統一國人的正確認知，不幸的是一年多來，總統的台灣敘事多有偏頗舛誤，其結果是不利執政，不利擴大支持基礎，更不利於團結。

對於明天中共即將舉行的大閱兵，李文忠也說，國際緬懷紀念的是反法西斯、反侵略的歷史，記取教訓，追求和平。北京則反其其道而行，展示出軍國主義、民族復興的肌肉，怪不得歐美國家全都拒絕受邀出席。

終戰 李文忠

