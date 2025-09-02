【即時短評】違法不提中選會人事 行政院是忘了還是害怕想起來？

依法應該8月3日前就提名的中選會人事，迄今卻仍沒有任何下文。無論行政院如何解釋，都難逃「不依法行政」的罵名。而如此重要的人事案，行政院卻拖沓至今，很顯然，又是一起因為大罷免「偷雞不成蝕把米」的案例。

依照中選會組織法第3條規定，中選會正副主委、委員由行政院長提名，送交立法院同意後任命。「行政院院長應於委員任滿三個月前，依前項程序提名任命新任委員」。現任中選會主委李進勇、副主委陳朝建，以及委員王韻茹、許雅芬、許惠峰、陳恩民等6人，任期都到今年11月3日，換言之，行政院依法應該在8月3日前，就提名新一任的人選，並送交立法院，

不過，到今天已經是9月2日，相關人事仍是悄無聲息，連是否已經開始作業，外界都完全未曾聽聞。合理懷疑，行政院遲遲不動作，與「大罷免」有關。首波大罷免的投票日，是7月26日，行政院長卓榮泰打得算盤，應該是「大罷免大成功」後，民進黨可望過半，如此一來，就可以恣意提名自己想要的人選，因此不必趕在罷免投票前提名。

這種想法，在政治上無可厚非。不過法律就是法律，既然中選會組織法明定必須在「委員任滿三個月前」就提名，行政院就應該依法行政，沒有任何理由可以講。

而且下一屆的中選會，即將面對明年的九合一選戰，接下來就是2028年的總統、立委選舉。目前藍白正醞釀修改公投法，重新將公投和選舉合併舉行，一旦立法成功，合理推斷明年的九合一選戰，以及2028年的總統、立委選舉，都可能伴隨公投案。而中選會是公投的審議單位，豈能空轉下去？

蔡政府以來的中選會，表現可說荒腔走板到極點，中選會被譏笑為對民進黨政府賣力的「忠犬會」，從選舉、罷免到公投，許多爭議都是從中選會而起。但在藍白過半後，中選會人事不再讓民進黨予取予求，類似李進勇這種人當然也不可能再續任中選會主委。「提了自己想到的人不會通過，提了會通過的人就無法選務雙標」，恐怕才是行政院「不敢想起」還有中選會人事案的主因。

當然，以民進黨的知法、玩法，延宕中選會人事案不會沒有後手。依照中選會組織法第4條規定，中選會「主任委員出缺或因故無法行使職權時，由副主任委員代理；主任委員、副主任委員均出缺或因故無法行使職權時，由其他委員互推一人代理主任委員」。這六個人事案不提，中選會仍有4名蔡政府時提名、任命的委員。或許讓這4人「一路代理」，才是民進黨的算盤吧。

