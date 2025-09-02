洪秀柱赴陸參加「九三閱兵」 林思銘：不代表現在的國民黨
國民黨前主席洪秀柱宣布赴陸參加中國大陸「九三閱兵」，國民黨立委林思銘今日表示，民眾個人參加不涉及政治議題，可能為法所允許，除非明顯逾越法律，涉及國安問題，當然依法處理。不過他也強調，洪秀柱不代表現在的中國國民黨。
中國大陸明日舉行「抗戰勝利80周年」閱兵，洪秀柱昨晚抵達北京，她今天表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲，中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，她有責任延續這段抗戰精神。
對於洪秀柱參加九三閱兵是否涉法，林思銘說，到中國大陸參加九三閱兵，如果是民眾個人自行去參加，只要不涉及任何的政治議題，可能就是法律上允許的，沒有必要限制民眾，除非有很明顯的踰越法律規定，涉及國安的問題，當然要依法處理；若無的話，站在憲法保障大家移居自由、遷徙自由的情況下，沒有任何法律上的疑問，政府沒有必要嚴格限制人民的移動自由。
針對洪秀柱說她是以國民黨前主席身分參加九三閱兵，林思銘表示，洪秀柱已不在主席位子，雖然她聲稱她是以國民黨前主席的頭銜去，畢竟不是代表現在的中國國民黨，所以她其實還是代表她個人前往。只要不踰越相關法律的規定，據憲法上保障遷徙自由的規定，政府不用做太多聯想。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言