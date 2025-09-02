洪秀柱赴陸參加「九三閱兵」 林思銘：不代表現在的國民黨

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱宣布赴陸參加中國大陸「九三閱兵」，國民黨立委林思銘今日表示，民眾個人參加不涉及政治議題，可能為法所允許，除非明顯逾越法律，涉及國安問題，當然依法處理。不過他也強調，洪秀柱不代表現在的中國國民黨。

中國大陸明日舉行「抗戰勝利80周年」閱兵，洪秀柱昨晚抵達北京，她今天表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲，中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，她有責任延續這段抗戰精神。

對於洪秀柱參加九三閱兵是否涉法，林思銘說，到中國大陸參加九三閱兵，如果是民眾個人自行去參加，只要不涉及任何的政治議題，可能就是法律上允許的，沒有必要限制民眾，除非有很明顯的踰越法律規定，涉及國安的問題，當然要依法處理；若無的話，站在憲法保障大家移居自由、遷徙自由的情況下，沒有任何法律上的疑問，政府沒有必要嚴格限制人民的移動自由。

針對洪秀柱說她是以國民黨前主席身分參加九三閱兵，林思銘表示，洪秀柱已不在主席位子，雖然她聲稱她是以國民黨前主席的頭銜去，畢竟不是代表現在的中國國民黨，所以她其實還是代表她個人前往。只要不踰越相關法律的規定，據憲法上保障遷徙自由的規定，政府不用做太多聯想。

