食藥署長一句「在日本吃得很開心」惹議 林靜儀自嘲：我失言更多吧

衛福部最新公告，未來所有進日本進口食品皆將改用「食安法」一般邊境管理，以抽樣方式檢驗，全面取消額外要求福島五縣食品的檢附產地證明與輻射檢測管制措施。對於食安疑慮，食藥署長姜至剛昨說，去年約有600多萬台灣人赴日本旅遊，「在當地吃得很開心」，外界認為，此說法不妥。

外界認為，姜至剛一句「在當地吃得很開心」惹議，好像有點失言？衛福部長次長林靜儀今參與「APEC建構以人為中心的整合式健康照護工作坊」前受訪時，自嘲說「姜署長是很少失言的人，我失言應該比較多吧」，目前我國對日本食品進口管理，秉持著日本不流通的食品，就沒有機會來到台灣，而在日本國內合格的食品進口時，也須符合國內「食安法」相關規定管理。

日本是一個旅遊熱門的國家，許多人暑假時到日本旅遊，林靜儀說，如果國人在日本可以安心吃日本食品，加上我國「食安法」規範，民眾在國內吃日本進口食品「大家可以吃的更安心」。

林靜儀指出，我國針對日本福島核災輻射食品管理，近年來，依據國際原子能總署的資訊及科學證據逐步進行調整，目前就是恢復與其他國家一樣正常的管理方式。

