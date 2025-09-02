快訊

賴總統明起宴綠委 府：立院會期前循例邀敘 確保施政推展

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（右）和民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧表示，由於第11屆立法院第4會期開議，賴清德總統兼任民進黨黨主席，十分重視新會期的法案推動與國家施政進程，為感謝努力與凝聚共識，於會期前循例邀請立委餐敘，期盼加強交流，了解黨團成員想法，在良性討論下確保施政計畫與民生重點政策順利推展。

郭雅慧指出，賴總統表達希望調整行政與立法互動，期盼未來更多對話，不分黨派共同守護國家，推動福國利民政策，中央政府各項建設與施政藍圖都需透過立法院審議支持，總統期盼在黨內團結合作的基礎上持續推動國政，維護國家財政健全，提升國家競爭力。

立法院新會期昨起辦理立委報到，據了解，身兼民進黨主席的賴清德總統將分四批宴請民進黨立委，首批明天登場，近日遭點名檢討的立院黨團總召柯建銘也有受邀。

民進黨 立法院 黨主席 郭雅慧 賴清德

相關新聞

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

郝龍斌當「吳伯雄2.0」？ 林思銘：對盧秀燕選總統是助益

台北市前市長郝龍斌近期參選國民黨主席呼聲高，他昨日看望前主席吳伯雄，提到大家口中的「吳伯雄2.0」，是像吳伯雄一樣，無私...

黃國昌「走讀」被控對警勒頸 劉世芳：蒐證清楚會移送北檢偵辦

民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，黨主席黃國昌被控對警察勒頸。內政部長劉世芳今說，台北市警察局蒐...

影／民眾黨「走讀」釀8警傷 卓榮泰：公權力不容受任何挑戰

行政院長卓榮泰上午出席「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕式，會前被問到民眾黨走讀活動與警察爆發衝突一事...

李文忠左右開弓：藍還活在仇日情結 賴清德作為不利國人團結

離開公職後「大砲」性格盡顯的退輔會前副主委李文忠，今天再度對時事表態。對於賴清德總統與國民黨在「終戰」與「抗戰」之間的爭...

【即時短評】違法不提中選會人事 行政院是忘了還是害怕想起來？

依法應該8月3日前就提名的中選會人事，迄今卻仍沒有任何下文。無論行政院如何解釋，都難逃「不依法行政」的罵名。而如此重要的...

