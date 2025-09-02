聽新聞
賴總統明起宴綠委 府：立院會期前循例邀敘 確保施政推展
總統府發言人郭雅慧表示，由於第11屆立法院第4會期開議，賴清德總統兼任民進黨黨主席，十分重視新會期的法案推動與國家施政進程，為感謝努力與凝聚共識，於會期前循例邀請立委餐敘，期盼加強交流，了解黨團成員想法，在良性討論下確保施政計畫與民生重點政策順利推展。
郭雅慧指出，賴總統表達希望調整行政與立法互動，期盼未來更多對話，不分黨派共同守護國家，推動福國利民政策，中央政府各項建設與施政藍圖都需透過立法院審議支持，總統期盼在黨內團結合作的基礎上持續推動國政，維護國家財政健全，提升國家競爭力。
立法院新會期昨起辦理立委報到，據了解，身兼民進黨主席的賴清德總統將分四批宴請民進黨立委，首批明天登場，近日遭點名檢討的立院黨團總召柯建銘也有受邀。
