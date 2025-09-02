快訊

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

機密資料遭兜售！中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

張雅屏：若政府辦抗戰勝利活動 誰願意被威脅法辦還赴陸？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書

對日抗戰暨台灣光復80周年，國民黨前副秘書長張雅屏說，民進黨執政下政府以侵略者戰敗的日本「終戰」立場自持，若民進黨政府和十年前一樣，辦理對日抗戰勝利暨光復台灣的各式活動，誰願意被恐嚇威脅法辦下，還去大陸參加對日抗戰勝利紀念活動？

張雅屏指出，2015年抗戰勝利台灣光復70周年紀念。中華民國政府從3月29日開始辦理忠烈祠春祭，7月辦國軍軍力展示，以及持續到隔年6月的「對日抗戰真相特展」，8月份的三場紀念音樂會，8月15日至12月12日，紀念抗戰勝利暨台灣光復70周年特展。

2015年9月2日，「紀念抗戰勝利70週年暨民國104年軍人節慶祝大會」。以及9月3日的忠烈祠秋祭。並在「紀念抗戰勝利70周年暨民國104年軍人節慶祝大會」邀請諸多在抗戰時期國際領袖的後代來台見證。張雅屏說，當年中華民國與對岸是爭對日抗戰主導話語權，重點是都是民族聖戰。

張雅屏說，2025年對日抗戰暨台灣光復80周年，民進黨執政下政府以侵略者戰敗的日本「終戰」立場自持，花大錢紀念原在千里之外的歐戰結束，甚至去參加日本原爆紀念。忠烈祠內的英靈，對民進黨政府而言不再是烈士。

張雅屏也說，對岸70周年時辦理閱兵，當時台海沒有台獨挑釁而來的軍機繞台，有的是誰是抗日的正統之爭。因此當時執政的國民黨不支持前往參加閱兵。如今北京的80周年抗戰紀念閱兵，現在執政的民進黨政府以戰敗終戰面對。十年後，北京改變過去的立場，肯定對日抗戰的正面戰場是國軍所領導。

他說，若民進黨政府和十年前一樣，辦理對日抗戰勝利暨光復台灣的各式活動，誰願意被恐嚇威脅法辦下，還去大陸參加對日抗戰勝利紀念活動？

軍人節 民進黨 對日抗戰勝利

延伸閱讀

抵北京參加93閱兵 洪秀柱：有責任延續抗戰精神

北京閱兵及紀念抗戰 陸委會：中共對抗戰毫無貢獻

李乾龍強調抗戰勝利是兩岸共同記憶 無涉統戰

【重磅快評】軍人搶著奉承 只怕反而害慘執政團隊？

相關新聞

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

郝龍斌當「吳伯雄2.0」？ 林思銘：對盧秀燕選總統是助益

台北市前市長郝龍斌近期參選國民黨主席呼聲高，他昨日看望前主席吳伯雄，提到大家口中的「吳伯雄2.0」，是像吳伯雄一樣，無私...

黃國昌「走讀」被控對警勒頸 劉世芳：蒐證清楚會移送北檢偵辦

民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察爆發衝突，黨主席黃國昌被控對警察勒頸。內政部長劉世芳今說，台北市警察局蒐...

影／民眾黨「走讀」釀8警傷 卓榮泰：公權力不容受任何挑戰

行政院長卓榮泰上午出席「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕式，會前被問到民眾黨走讀活動與警察爆發衝突一事...

李文忠左右開弓：藍還活在仇日情結 賴清德作為不利國人團結

離開公職後「大砲」性格盡顯的退輔會前副主委李文忠，今天再度對時事表態。對於賴清德總統與國民黨在「終戰」與「抗戰」之間的爭...

【即時短評】違法不提中選會人事 行政院是忘了還是害怕想起來？

依法應該8月3日前就提名的中選會人事，迄今卻仍沒有任何下文。無論行政院如何解釋，都難逃「不依法行政」的罵名。而如此重要的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。