張雅屏：若政府辦抗戰勝利活動 誰願意被威脅法辦還赴陸？

對日抗戰暨台灣光復80周年，國民黨前副秘書長張雅屏說，民進黨執政下政府以侵略者戰敗的日本「終戰」立場自持，若民進黨政府和十年前一樣，辦理對日抗戰勝利暨光復台灣的各式活動，誰願意被恐嚇威脅法辦下，還去大陸參加對日抗戰勝利紀念活動？

張雅屏指出，2015年抗戰勝利台灣光復70周年紀念。中華民國政府從3月29日開始辦理忠烈祠春祭，7月辦國軍軍力展示，以及持續到隔年6月的「對日抗戰真相特展」，8月份的三場紀念音樂會，8月15日至12月12日，紀念抗戰勝利暨台灣光復70周年特展。

2015年9月2日，「紀念抗戰勝利70週年暨民國104年軍人節慶祝大會」。以及9月3日的忠烈祠秋祭。並在「紀念抗戰勝利70周年暨民國104年軍人節慶祝大會」邀請諸多在抗戰時期國際領袖的後代來台見證。張雅屏說，當年中華民國與對岸是爭對日抗戰主導話語權，重點是都是民族聖戰。

張雅屏說，2025年對日抗戰暨台灣光復80周年，民進黨執政下政府以侵略者戰敗的日本「終戰」立場自持，花大錢紀念原在千里之外的歐戰結束，甚至去參加日本原爆紀念。忠烈祠內的英靈，對民進黨政府而言不再是烈士。

張雅屏也說，對岸70周年時辦理閱兵，當時台海沒有台獨挑釁而來的軍機繞台，有的是誰是抗日的正統之爭。因此當時執政的國民黨不支持前往參加閱兵。如今北京的80周年抗戰紀念閱兵，現在執政的民進黨政府以戰敗終戰面對。十年後，北京改變過去的立場，肯定對日抗戰的正面戰場是國軍所領導。

他說，若民進黨政府和十年前一樣，辦理對日抗戰勝利暨光復台灣的各式活動，誰願意被恐嚇威脅法辦下，還去大陸參加對日抗戰勝利紀念活動？

商品推薦