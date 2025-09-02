抵北京參加93閱兵 洪秀柱：有責任延續抗戰精神

中共3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，國民黨前主席洪秀柱昨晚抵達北京，她今天表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，她有責任延續這段抗戰精神。

洪秀柱指出，這次她前往北京，參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年的活動。屆時還有抗日將士的後代，他們的父祖輩曾浴血奮戰、為國捐軀，如今他們得以一同出席並參加紀念這場民族浩劫中的勝利時刻，是一份歷史的回應，更是一份對先人的致敬。

洪秀柱說，抗日戰爭是中華民族生死存亡的滅國之戰，是大家共同的歷史，不分省籍、不分黨派。她始終堅信，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。若非當年國共合作、全民族抗戰，焉能保全中華民國的國祚命脈延續至今？若非千千萬萬的中華兒女赴湯蹈火，何以有今日講述這段歷史的資格？

洪秀柱表示，抗日戰爭國軍在正面戰場上，犧牲了三百餘萬將士長眠異鄉，擔起的是民族的脊樑、是國魂。她此行只為傳承歷史真相，只為向英靈致敬。讓今日汝輩不忘抗日慘痛歷史記憶，勿忘國恥喚起國魂，大家銘記歷史、團結民族，捍衛和平、復興中華。

商品推薦