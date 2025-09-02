逾期未提名中選會新人事 張啓楷轟卓榮泰擺爛違法亂紀

立法院新會期開議在即，多項人事同意權案待審，行政院未提名中選會委員人選，引發在野黨立委批評。民眾黨立法院黨團副總召張啟楷表示，行政院長卓榮泰持續擺爛，從國家通訊傳播委員會（NCC）到中選會人事案皆是如此，違法亂紀也不遵守法律規定。

立法院本會期預計9月中下旬開議，由於現任審計部審計長陳瑞敏任期將在10月1日屆滿、中選會主委李進勇等6名中選會委員任期將在11月3日屆滿，因此行政院必須在此之前提出審計長、中選會委員名單，立法院也必須完成人事同意權案審查。

根據中選會組織法規定，中選會置委員9至11人，其中1人為主任委員、1人為副主任委員。中選會委員任滿3個月前，行政院長應該依照程序提名任命新任委員。此外，中選會委員出缺時，行政院長也應該依照程序補提人選，其繼任委員的任期至原任期屆滿之日為止。

換言之，中選會現任6名委員任期將在11月3日屆滿，卓榮泰理應在8月初就提出新任中選會委員人選，然而直至今日仍然未見行政院提出名單。

張啓楷受訪時表示，卓榮泰就是在持續擺爛，不光是中選會委員人事案，NCC委員人事案亦是如此，整個民進黨政府違法亂紀，就連最基本的法律規定都不遵守，呼籲行政院盡速提出專業、具有獨立性的人選，而不是一直提名只會被執政黨控制的打手。

