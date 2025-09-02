羅智強批黃暐瀚引熱議！苗博雅稱「PUA+情勒」 她反諷：苗才是PUA大師
國民黨立委羅智強昨天接受媒體人黃暐瀚專訪時，當面直指黃變了，引發熱議。社民黨議員苗博雅痛批羅此舉是「PUA+情勒」呼籲遠離這種朋友。不料，社群下方卻引來許多網友留言反嗆，藍委徐巧芯更在下方諷刺苗博雅，「PUA大師不就你」。
羅智強昨天接受黃暐瀚專訪時，當面直指黃變了，在大罷免開票當天，黃在政論節目上未制止偏頗的媒體訕笑、踐踏在野黨，還附和作為被罷免當事人，心裡相當難受，提醒黃不要變成第二個于北辰、李正皓，為了上節目爭通告就改變立場去附和執政黨。
片段曝光隨即引發熱議，昔日競選對手苗博雅批評，羅智強此舉就是標準PUA加情緒勒索，如果中了黃暐瀚心理會產生對羅有某種虧欠感，對羅的指令或要求即使心中覺得委屈或怪怪的也都會接受，「看得出來的，小心避開身邊這樣的朋友，看不出來的，只能祝福」。
貼文一出隨即引發討論，就連藍委徐巧芯反嗆「PUA大師不就你」，還有網友留言，「講到PUA我只服阿苗」、「什麼時候你才會評論集會遊行法」、「PUA+情勒套路大師就是你苗博雅苗澤東欸」、「每次苗頭不對就神隱」。
