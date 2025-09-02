曝照片疑遭針孔偷拍 沈伯洋：藍白現在要打我被害妄想症？

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋在臉書貼出照片，質疑有人在他家門口的摩托車坐墊下按裝針孔相機偷拍。圖／取自沈伯洋臉書
民進黨立委沈伯洋在臉書貼出照片，質疑有人在他家門口的摩托車坐墊下按裝針孔相機偷拍。圖／取自沈伯洋臉書

民進黨立委沈伯洋日前聲稱，一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機。沈伯洋在臉書表示，他沒有說不告，警政署回覆給記者的也沒有這樣寫，不知道不提告消息來源為何，他並貼出疑似針孔相機的照片質疑，「原來現在是要打我被害妄想症？」

沈伯洋說，大家知道摩托車會有螺絲，這個人把電池收在坐墊下，拉了一個攝影機出來，假裝是摩托車的螺絲，以這樣的方式偷拍，他報警之後，不到一個小時，那輛摩托車就不見了，車牌自己有拍下來，但是追到目前仍是死局。

沈伯洋指出，他是在做安全相關的，掃到針孔第一時間不是公審，也不是自己查案，而是在不打草驚蛇之下，直接通報，請相關單位查明案件。中間追問過幾次案件進度，結果現在顯然媒體知道的案件進度比他還多？有好幾件案件都是按照正常的司法程序進行，尊重司法偵查，應該是基本的公民素質。

沈伯洋表示，他的反應其實就是一般正常公民的反應，不會用職權去誇大或炒新聞，這都已經是去年的事情了，這種等級的工具，之前在台灣的網路就有賣，而且其實是屬於效果比較差的那一種。這台針孔的斜後方就正對著他家門口，原來這個在藍白的世界裡叫做正常？專門紀錄斜後方的行車記錄器？

沈伯洋更反諷，所以他被偷錄音很正常，被冒名很正常，旅館被闖入很正常，汽車被放東西很正常，被登入裝置很正常，遇到針孔很正常，家人被威脅很正常，被中國懲戒五次很正常，都是他被害妄想，「受教了，真是謝謝。

民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋在臉書貼出照片，質疑有人在他家門口的摩托車坐墊下按裝針孔相機偷拍。圖／取自沈伯洋臉書
民進黨立委沈伯洋在臉書貼出照片，質疑有人在他家門口的摩托車坐墊下按裝針孔相機偷拍。圖／取自沈伯洋臉書

