新聞眼／國際局勢動盪 國安人事仍欠開闊格局
總統府昨宣布國安會添新血，都是蔡英文時代曾與秘書長吳釗燮共事的年輕世代再回鍋，看似擴大用人圈；但賴總統不只需要跨出「信賴」小圈圈，更需嫻熟國際事務且能精準分析人才，以應對這個動盪的國際局勢，這次國安人事調整，惜仍缺乏開闊格局。
在大罷免案落幕後，內閣首先改組，接著是國安團隊的調整，兩次調整都沒有「傷筋動骨」，依然是老戰友繼續領軍，並肩作戰。
值得注意的是，賴清德將原本的總統府副秘書長張惇涵派往行政院擔任秘書長，欲強化溝通及加速執行；再邀請曾任蔡英文辦公室秘書，有民調背景的鄭俊昇擔任總統府副秘書長。這兩個動作凸顯了賴總統體認到對內對外溝通不足，導致施政運作不順暢的問題。
此外，鄭俊昇過去擔任民進黨民調中心主任，與總統府秘書長潘孟安關係不錯，又有小英人馬色彩，鄭俊昇入府可對外釋放賴願意擴大用人圈的訊息。
兩位國安會新副秘書長亦如此，趙怡翔和李問都曾共事吳釗燮，趙怡翔在賴清德競選期間，曾任競選總部發言人，多次接受外媒採訪闡述賴總統理念；此外，賴總統頗為欣賞李問，有意栽培。
從這次的人事調整，看不出賴總統國安和外交政策的變化，拍板駐美代表人事繫於賴一人之手，且他在國安領域自有主見，不只是沿襲蔡英文時代的做法和慣例；據形容，跟賴開會可感受到，他不是單純聽意見和共識決。
總統府發言人郭雅慧說，展望未來，賴總統短期內有爭取調降美國關稅，長期有在美中關係變動的大格局下替台灣重新尋找定位的目標，加上他自己過境美國本土任務還沒解。
重用新人固有其亮點，但國安會副秘書長分量不輕，林飛帆、趙怡翔及李問都不到四十歲，是否堪擔重任，已有外界質疑；賴總統期待的對美任務，能否靠這些人完成，也不無疑問。更深層來看，要能贏得美國信任，確保台灣局勢穩定，才是重中之重。
