國安會新副秘年輕…在野批：趙怡翔、李問歷練不足 凸顯政府輕忽國安

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰黃婉婷／台北報導
趙怡翔（左）將接任國安會副秘書長，昨舉行「感恩茶會」，宣布已辭去台北市議員。 記者黃義書／攝影
趙怡翔（左）將接任國安會副秘書長，昨舉行「感恩茶會」，宣布已辭去台北市議員。 記者黃義書／攝影

總統府昨天公布國家安全會議新人事，卅七歲的台北市議員趙怡翔、卅六歲的總統府發言人李問分別接任國安會副秘書長。在野立委質疑兩人歷練不足，顯見賴政府不重視國家安全；但民進黨立委王定宇認為這代表賴政府團隊年輕化，給予年輕世代機會，並凸顯加強對美與國際關係的布局。

馬文君表示，回顧過往，從前總統蔡英文任內的林飛帆，到如今的趙怡翔、李問，感覺國安會就是讓沒有經驗的年輕人刷經驗的地方；就算是承平時期的國家，也不會將涉及國家安全的位置當成政治酬庸，更何況台灣現在面臨的種種考驗，這種輕忽的態度，才是近年來國安問題層出不窮的主因。

國民黨立委馬文君質疑，「我們國家面對的安全問題太簡單了？」難道國家安全事務不需要政府中有經驗、有歷練官員來擔任？民眾黨立委張啓楷認為，國安會副秘書長是重要職位，必須具足夠經驗跟人脈，李問與趙怡翔兩人均歷練不足，顯見賴政府不重視國家安全。

張啓楷說，李問現職為總統府發言人，過去有何相關國安歷練？賴政府此舉不僅將影響國家安全，對於國安內部人事又會造成多大的衝擊？

民進黨立委王定宇指出，趙怡翔過去是副總統蕭美琴擔任駐美期間政治組組長，對美國國會、政界、智庫及國際團體都相當嫻熟，而李問過去代表民進黨蹲點馬祖，在當地贏得許多敬重，是吃得了苦的年輕世代；擔任總統府發言人，負責國際媒體，對國際事務不陌生。

