曾多次赴美溝通…徐斯儉轉任國安會諮委 駐美人事活棋
國安會副秘書長徐斯儉轉任諮詢委員，短期內是否轉任駐美代表，備受關注。據了解，層峰有意派徐斯儉替換已駐美一年多的俞大㵢；外交部則重申，當前正值台美關稅談判重要時刻，目前無調整駐美代表安排，呼籲外界停止無端臆測。
近來陸續有報導指出，美方近日接受由徐斯儉駐美，正在作業中；消息曝光後，台灣方面態度兩極，國安會相當低調，外交部有涉外人士出來嚴正澄清，指根本沒有啟動人事作業，一再放話已對駐美代表處運作造成困擾。
隨著台北市議員趙怡翔和總統府發言人李問進入國安會，徐斯儉轉任諮詢委員，被解讀為繼續對美工作，也是未來駐美活棋。
據了解，徐斯儉熟稔對美事務、美國國會與行政部門溝通，對中共「滲透」議題著墨甚深，這幾年在國安會期間，多次銜命赴美溝通，頗受秘書長吳釗燮肯定重用。
