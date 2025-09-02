曾多次赴美溝通…徐斯儉轉任國安會諮委 駐美人事活棋

我駐美代表日前傳出將由國安會副秘書長徐斯儉接任。不過，最新公布的國安人事，徐斯儉任國安諮委，引發外界關注。據了解，外交部尚未正式以公文向美方提出駐美代表的人選名單，且外交部屬意的人選是現任駐加拿大代表曾厚仁，形成國安和外交系統之間的角力。

2025-09-02 01:19