新聞幕後／徐斯儉將接駐美代表？國安、外交系統角力

我駐美代表日前傳出將由國安會副秘書長徐斯儉接任。不過，最新公布的國安人事，徐斯儉任國安諮委，引發外界關注。據了解，外交部尚未正式以公文向美方提出駐美代表的人選名單，且外交部屬意的人選是現任駐加拿大代表曾厚仁，形成國安和外交系統之間的角力。

現任駐美代表俞大㵢自從爆發濫花公帑案之後，就不斷傳出「駐美代表換人做」的聲音，但賴政府遲遲未能找到合適的人選。據了解，包括國安會秘書長吳釗燮、徐斯儉、曾厚仁，乃至於前駐歐盟兼駐比利時代表李淳等人，都曾被點名。

近日，接連有報導指出，俞大㵢將轉任駐西班牙代表，駐美代表一職將由徐斯儉接任，且這項任命在徵詢美方後，已經得到美國政府的認可。然而，該報導一出，外交部立即澄清說，目前沒有相關人事規畫。

徐斯儉傳出接任駐美代表的消息，已在外交圈流傳多時。據了解，吳釗燮卸下外交部長後，一直希望回任駐美代表，但受到共諜案等因素拖累，未能如願，最後才選擇徐斯儉「代打」。

不過，對徐斯儉駐美消息再度傳出，外交部基層多頗感意外，認為現階段台灣仍積極與美方談判，希望達成貿易協議、調降對台關稅，且俞大㵢近期做事並無缺失，難合理化徐斯儉此時空降駐美代表處。

對於徐斯儉出任駐美代表的消息不斷傳出，有知情人士斬釘截鐵地說，外交部尚未向美方提出新駐美代表的人選名單，人事作業根本還沒啟動。並有涉外人士直接說，「這是有心人士在放話」。知情人士更表示，這是兩方陣營的拉扯。

據悉，自從林佳龍接任外交部長之後，國安會就與外交部漸行漸遠；吳釗燮和林佳龍之間長期存有心結，賴政府的外交也隱隱出現雙頭馬車的跡象。

據了解，對美事務乃我國外交的重中之重，吳釗燮自信能成為台美之間溝通的橋梁，希望說服賴清德總統，由徐斯儉出任，卻沒有徵詢外交部的意見；林佳龍的態度則是，與其政治任命新任代表，更期待是由專業外交官背景的曾厚仁接下駐美棒子。

如此態勢，演變成兩大系統的競爭。涉外人士分析說，無論是徐斯儉，還是曾厚仁，都必須等到台美貿易談判最後結果出爐，才會比較明朗。

